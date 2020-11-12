Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.3
воздух +11
море +16

Власть

Подготовка к зиме обошлась «Крымэнерго» в 700 млн рублей

12:32 четверг, 12 ноября 2020

На предприятии «Крымэнерго» сообщили, что завершили подготовку к зиме и получили соответствующий паспорт готовности от Минэнерго России.

«Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» подготовили к осенне-зимнему периоду подстанции, питающие потребителей и социальные объекты на территории Республики Крым. На ремонт и техническое обслуживание энергообъектов предприятие направило около 700 млн. рублей», – сказано в сообщении ведомства.

Указывается, что в зону обслуживания «Крымэнерго» входит вся территория Крыма с общей численностью населения более 2,3 млн человек. Среди основных производственных активов Предприятия – 307 подстанций и более 9 тысяч трансформаторных подстанций общей установленной мощностью около 2800 МВА.

«Крымэнерго» регулярно публикует графики отключения электричества в городах и районах полуострова.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В дело борьбы с водным кризисом в Крыму включились астрологи. Проблема с водой в Крыму не решится раньше весны 2021 года.

Власти обещают до конца года не повышать тариф на электроэнергию. В Крыму и Севастополе не будут индексировать тарифы на электроэнергию до конца 2020 года.

В Крыму уже в 30-ти населенных пунктах введены водные ограничения. Кроме столицы Крыма, которая перешла на режим ограниченного водоснабжения в конце августа, за прошедшие месяцы ограничения водоснабжения коснулись еще 29 населенных пунктов республики.

Жителей Симферополя предупредили о еще более сильном ухудшении качества воды. Из-за установки дополнительных насосов на станции Веселое, с которой вода Ивановского и Вилинского водозаборов поступает в Симферополь, жители некоторых районов Симферополя в ближайшее время снова начнут получать мутную воду.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе 55 новых случаев COVID-19 и четыре смерти за сутки

В Севастополе 55 новых случаев COVID-19 и четыре смерти за сутки

В Севастополе за сутки были зафиксированы 55 новых случаев заболевания COVID-19. Это местные жители в возрасте от 17 до 93 лет.

Коронавирус в Крыму
Резкий рост: в Крыму снова более двухсот новых заражений

Резкий рост: в Крыму снова более двухсот новых заражений

За 11 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 220 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 62 случая с бессимптомным течением заболевания.

Общество
Какой сегодня праздник 12 ноября

Какой сегодня праздник 12 ноября фото

Сегодня, 12 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Водный кризис
Константинов сказал, что крымчанам надо «забыть» о днепровской воде

Константинов сказал, что крымчанам надо «забыть» о днепровской воде

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов сказал, что жителям полуострова следует «забыть» о поставках днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации