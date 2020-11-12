Власть
Подготовка к зиме обошлась «Крымэнерго» в 700 млн рублей
На предприятии «Крымэнерго» сообщили, что завершили подготовку к зиме и получили соответствующий паспорт готовности от Минэнерго России.
«Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» подготовили к осенне-зимнему периоду подстанции, питающие потребителей и социальные объекты на территории Республики Крым. На ремонт и техническое обслуживание энергообъектов предприятие направило около 700 млн. рублей», – сказано в сообщении ведомства.
Указывается, что в зону обслуживания «Крымэнерго» входит вся территория Крыма с общей численностью населения более 2,3 млн человек. Среди основных производственных активов Предприятия – 307 подстанций и более 9 тысяч трансформаторных подстанций общей установленной мощностью около 2800 МВА.
«Крымэнерго» регулярно публикует графики отключения электричества в городах и районах полуострова.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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