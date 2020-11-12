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Происшествия

Отец убитой в Крыму девочки осужден за оставление ребенка в опасности

14:08 четверг, 12 ноября 2020

Ленинский районный суд Крыма признал виновным мужчину, дочь которого убил знакомый.

Как сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, мужчину приговорили к исправительным работам.

«Решением Ленинского районного суда Республики Крым мужчина признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорен к 6 месяцам исправительных работ и удержанию из заработной платы 10% в доход государства. Приговор суда в законную силу не вступил. В отношении основного фигуранта уголовного дела, обвиняемого в совершении убийства ребенка, расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в СК.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье 125 УК РФ – оставление ребенка в опасности. Следствие по уголовному делу завершилось в августе этого года.

По данным СК, 31 мая мужчина с дочерью отправились на рыбалку на Северо-Крымском канале, где мужчина вместе с неоднократно судимым другом распивал спиртные напитки. Будучи в состоянии опьянения мужчина совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера и убил девочку.

«Установлено, что в состоянии сильного алкогольного опьянения отец уснул вблизи канала, оставив дочку наедине с ранее судимым другом. Злоумышленник воспользовался данными обстоятельствами, совершив в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера и убийство, – уточнила Постнова. – Отец девочки вину в оставлении им в опасности своего ребенка признал полностью, дал признательные показания».

Тело девочки было найдено днем 1 июня на дне Северо-Крымского канала недалеко от места, где ее видели в последний раз. В тот же день правоохранители задержали ее отца. На следующий день стало известно, что в убийстве ребенка признался друг семьи.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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