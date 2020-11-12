Обеспечивать Крым водой будет фирма с активным судебным прошлым

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Республика Крым определила фирму-подрядчика для строительства Бештерек-Зуйского водозабора и водовода от него до насосной станции Белая.

Соответствующие распоряжения были опубликованы на официальном сайте правительства.

В документах говорится, что подрядчиком на оба проекта назначается ООО «Современные системы реновации». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, это предприятие с юридическим адресом в Москве, зарегистрированное в декабре 2014 года с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. В соответствии с условиями соглашений фирма должна будет выполнить работы на общую сумму более чем 1,5 миллиарда рублей. Из них по одному контракту 2,1 миллиона рублей предусмотрены на проектно-изыскательские работы, а 184,679 миллиона – на строительство. Срок исполнения работ – до 31 января 2023 года.

По второму контакту на проектно-изыскательские работы предусмотрено чуть более 75 миллионов рублей, на строительно-монтажные работы – 1,296 миллиарда рублей. Окончание строительства намечено на январь 2024 года. В обоих случаях, как следует из распоряжений главы Республики Крым, единственный подрядчик обязан «выполнить работы по Контракту собственными силами в объеме не менее 60%».

На официальном сайте самой фирмы также размещена информация о строительстве в Крыму Бештерек-Зуйского водозабора. Отмечено, что фирма «приступила к выполнению работ», которые являются частью «комплекса мероприятий для обеспечения водоснабжения крымского полуострова».

«Водовод общей протяженностью около 19 км позволит обеспечить Симферополь дополнительно до 22 тысяч кубометров воды в день. Сейчас общий дебет скважин составляет 11 тысяч кубометров в сутки, - поясняется на сайте компании. – Строительство основной линии водозабора планируется на конец марта следующего года. Технический пуск воды намечен на середину апреля 2021 года».

В настоящий момент компания выполняет подготовительные работы.

«На участке работает 16 единиц техники и 26 рабочих, их количество планируется увеличить до 27 и до 40 соответственно», - пообещали подрядчики.

Согласно сведениям Единой информационной системы закупок, с 2015 года компания выполнила больше десятка контрактов, многие из которых были связаны со строительством и реконструкцией систем водоснабжения и канализации: в Брянске, Вологде, Смоленской, Кемеровской и Амурской областях. При этом у фирмы довольно богатая история судебных тяжб. По данным картотеки арбитражных дел, компания в 2019-2020 годах являлась участником ряда судебных процессов, в большинстве из них выступала ответчиком. Вот некоторые из этих дел.

2017 год. Арбитражный суд Оренбургской области удовлетворяет иск субподрядчика к компании о возмещении задолженности за исполнение работ в размере более 391 тысячи рублей. Изначально требования субподрядчика были в два раза больше, однако часть суммы компания возместила после того, как против нее был подан иск в суд.2018 год. Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск, направленный против компании юридической фирмой, перекупившей долг у другого субподрядчика в размере 9,6 миллиона рублей. После апелляционной и кассационной жалоб компании удалось переиграть дело в свою пользу: повторные (те же самые) требования юрфирмы суд не удовлетворил.

2020 год. Арбитражный суд города Москвы рассматривает иск, поданный против компании индивидуальным предпринимателем, предмет тяжбы – взыскание денежных средств в размере 1,8 миллиона рублей, которые фирма задолжала ему за использование строительной техники. В этой части требования истца суд удовлетворил.

Ряд судебных тяжб у компании-подрядчика еще продолжается. Среди них, кстати, иск от Управления ЖКХ Таштагольского района (Кемеровская область – ред.), в котором фирма в 2018 году взялась за капремонт сетей холодного водоснабжения. Требование истца – взыскать неосновательное обогащение в размере 238 тысяч рублей. Очередное заседание по делу состоится 19 ноября.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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