Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымский врач рассказала о восстановлении легочной ткани после ее поражения ● Большая часть студентов-медиков Крыма работают в «красной зоне» ● Нарколог рассказал о влиянии пандемии на потребление алкоголя в Крыму ● В Севастополе 55 новых случаев COVID-19 и четыре смерти за сутки ● Полиция Севастополя будет сильнее бороться с коронавирусом
Названы признаки бессимптомного коронавируса у людей
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Иммунолог рассказал, почему такие случаи нельзя называть заболеванием.
При бессимптомном течении коронавирусной инфекции у человека не наблюдается никаких отклонений в состоянии здоровья. Об этом «Национальной службе новостей» сообщил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
«Оно потому так и называется — «бессимптомное течение инфекции», при нем человек не испытывает никаких болезненных ощущений, нет воспалений и отклонений в состоянии здоровья», — сказал Болибок.
Врач отметил, что часто используемая формулировка «человек болеет бессимптомно» в корне неверна. Когда человек болеет, у него всегда есть какие-то симптомы. А в данном случае это не заболевание — это бессимптомное течение инфекции. То есть человек заразился, но не болеет.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России доля бессимптомных носителей составляет 31% от всех выявленных случаев.
Болибок считает, что даже эти данные не соответствуют действительности: многие случаи заражения не выявляются из-за высокой нагрузки на лаборатории.
В тексте использованы материалы: Форпост
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