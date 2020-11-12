Названы признаки бессимптомного коронавируса у людей

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Иммунолог рассказал, почему такие случаи нельзя называть заболеванием.

При бессимптомном течении коронавирусной инфекции у человека не наблюдается никаких отклонений в состоянии здоровья. Об этом «Национальной службе новостей» сообщил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«Оно потому так и называется — «бессимптомное течение инфекции», при нем человек не испытывает никаких болезненных ощущений, нет воспалений и отклонений в состоянии здоровья», — сказал Болибок.

Врач отметил, что часто используемая формулировка «человек болеет бессимптомно» в корне неверна. Когда человек болеет, у него всегда есть какие-то симптомы. А в данном случае это не заболевание — это бессимптомное течение инфекции. То есть человек заразился, но не болеет.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России доля бессимптомных носителей составляет 31% от всех выявленных случаев.

Болибок считает, что даже эти данные не соответствуют действительности: многие случаи заражения не выявляются из-за высокой нагрузки на лаборатории.

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