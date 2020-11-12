Нарколог рассказал о влиянии пандемии на потребление алкоголя в Крыму

фото © medlux-alco.ru

Жители республики во время пандемии коронавируса не стали чаще потреблять алкоголь.

Об этом рассказал главный врач Крымского научно-практического центра наркологии Евгений Менчик.

«Весной, когда вводились меры борьбы с коронавирусом, прогнозировалось, что потребление алкоголя вырастет. Но статистика показывает обратное, никаких резких изменений не произошло. Потребление алкоголя, равно как и количество обращений в связи с алкогольными психозами, не выросло. Говорить о том, что пошло в гору потребление алкоголя в связи с пандемией, будет неправильным», - рассказал Евгений Менчик.

Он отметил, что и уровень потребления наркотиков не вырос.

«Уровень потребления наркотических веществ остается стабильным на уровне последних нескольких лет. Он намного ниже, чем 10 лет назад, что связано с деятельностью правоохранительных органов и вопросами профилактики. Но никакого роста потребления наркотиков тоже не зарегистрировано», - пояснил глава крымского наркодиспансера.По его словам, это неожиданный результат, но объяснимый.

«Для нас это достаточно неожиданный результат. Банально, можно сравнить с новогодними праздниками: две недели люди находятся дома и выпивают. С другой стороны это можно объяснить: в праздники душевное состояние абсолютно другое, люди отдыхают и есть понимание, чем закончатся каникулы. А если мы говорим о пандемии, то большое значение имел фактор неопределенности, общий уровень тревоги. Когда тревожность повышена, употребление психоактивных веществ не усиливается. Люди не могут себе позволить употреблять большое количество алкоголя», - подытожил врач.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму останется только один обсерватор. Им станет санаторий «Здравница» на 120 мест в Евпатории.

Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в ближайшие недели. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация может начаться в России в течение ближайших недель.

За сутки в Крыму скончались шесть пациентов с коронавирусом. В Республике Крым скончались еще шесть пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Резкий рост: в Крыму снова более двухсот новых заражений. За 11 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 220 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 62 случая с бессимптомным течением заболевания.