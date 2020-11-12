Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в ближайшие недели

фото © pravda.com.ua

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация может начаться в России в течение ближайших недель.

Как передает телеканал RT, слова Гинцбурга приводятся в Twitter-аккаунте вакцины.

«Публикация промежуточных результатов пострегистрационных клинических испытаний, которые убедительно свидетельствуют об эффективности вакцины Sputnik V, делает возможным начало массовой вакцинации населения Российской Федерации от коронавирусной инфекции уже в течение ближайших недель», – говорится в сообщении.

По словам Гинцбурга, вакцина станет доступна для широких слоев населения, поскольку будут увеличены масштабы ее производства. Также к процессу будут подключены новые производственные площадки.

«Эффективность применения вакцины «Спутник V» составила 92% (расчет проводился на основе распределения 20 подтвержденных случаев, выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину)», – сказано также в сообщении.

Эффективность вакцины на уровне более 90% подтвердило наблюдение за 10 тысячами вакцинированных волонтеров.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Резкий рост: в Крыму снова более двухсот новых заражений. За 11 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 220 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 62 случая с бессимптомным течением заболевания.

В Крыму начинают сбор плазмы у переболевших коронавирусом. Центр крови в Крыму начал сбор плазмы у граждан, которые переболели новой коронавирусной инфекцией.

В Крыму разработали систему «Фармковид-19». Для обеспечения оперативного и объективного информационного учета лабораторных исследований на CОVID-19 в режиме реального времени в Крыму началось внедрение системы «Фармковид-19».

В крымской психбольнице растет очаг коронавируса. В крымской республиканской психбольнице №1, расположенной в центре Симферополя, количество заразившихся коронавирусом достигло 185 человек.