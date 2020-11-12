Коронавирус в Крыму
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Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в ближайшие недели
фото © pravda.com.ua
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация может начаться в России в течение ближайших недель.
Как передает телеканал RT, слова Гинцбурга приводятся в Twitter-аккаунте вакцины.
«Публикация промежуточных результатов пострегистрационных клинических испытаний, которые убедительно свидетельствуют об эффективности вакцины Sputnik V, делает возможным начало массовой вакцинации населения Российской Федерации от коронавирусной инфекции уже в течение ближайших недель», – говорится в сообщении.
По словам Гинцбурга, вакцина станет доступна для широких слоев населения, поскольку будут увеличены масштабы ее производства. Также к процессу будут подключены новые производственные площадки.
«Эффективность применения вакцины «Спутник V» составила 92% (расчет проводился на основе распределения 20 подтвержденных случаев, выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину)», – сказано также в сообщении.
Эффективность вакцины на уровне более 90% подтвердило наблюдение за 10 тысячами вакцинированных волонтеров.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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