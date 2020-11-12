Коронавирус в Крыму
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Крымский врач рассказала о восстановлении легочной ткани после ее поражения
фото © Gazeta.ru
Легочная ткань, пораженная коронавирусной инфекцией и иными болезнями легких, способна восстанавливаться, при этом даже незначительное поражение легких может повлечь тяжкие последствия.
Об этом в ходе пресс-конференции в Симферополе рассказала главный внештатный специалист-пульмонолог министерства здравоохранения Крыма Марина Захарова.
«Этот вопрос задает практически каждый пациент. Восстановление идет. Однозначно идет, – заявила врач. – При определенном временном и правильном лечении мы видели инволюцию – абсолютное восстановление легочной ткани».
Захарова отметила, что на восстановление легочной ткани оказывает влияние ряд факторов, в частности наличие хронических болезней. Также она подчеркнула, что данные об объеме пораженных легочных тканей не могут служить единственным и абсолютным показателем тяжести заболевания, этот процесс и динамику должен отслеживать врач.
«Процент повреждения очень важен. Но не всегда процент повреждения легочной ткани совпадает с тяжестью состояния. И в мире, и у нас мы наблюдаем ситуации, когда процент относительно высокий, но идет благополучный результат и идет инволюция, – пояснила специалист. – Чтобы не было самоуспокоения – есть 5% (поражения), и если не вовремя сделан снимок, он не будет отражать реальной динамики процесса. И в то же время большой процент поражения не всегда является фатальным».
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В тексте использованы материалы: Крыминформ
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