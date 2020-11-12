Константинова лишат побережья в Крыму

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В Москве утверждают, что семейный бизнес спикера незаконно владеет землей Никитского ботсада.

Семья спикера парламента Крыма Владимира Константинова, структуры которой причастны к застройке южного берега полуострова, судится с федеральными ведомствами из-за земли в курортном поселке Никита (входит в состав Ялты).

Росимущество, Минобрнауки и Никитский ботсад в арбитражном суде просят:

- признать ничтожным постановление правительства Крыма от 2003 года, которым фирме «Научно-исследовательский институт натуропатии и фитотерапии» был передан участок в Никите,

- признать недействительными последующие действия по регистрации и передаче земли,

- истребовать из незаконного владения «Научно-исследовательского института натуропатии и фитотерапии» участок и снять его с кадастрового учета.

Ответчики по делу — правительство Крыма и ООО «Научно-исследовательский институт натуропатии и фитотерапии». Компанией владеет, согласно ЕГРЮЛ РФ, Екатерина Константинова — дочь Владимира Константинова.

Участок, о котором СМИ узнали из иска федералов, имеет площадь 3,7 га. Расположен на берегу Черного моря, на нем стоят высотки, коттеджи и гостиница. Там экс-полпред в Крыму, а сейчас — почетный консул Никарагуа Олег Белавенцев принимает делегации «ДНР» и «ЛНР». А Константинов устраивает для себя и высокопоставленных политиков праздничные купания.

В 1973 году на землях Государственного Никитского ботсада Всесоюзной академии сельского хозяйства имени Ленина образовали заповедник «мыс Мартьян». Его общая площадь была 240 га: 120 га — побережье, 120 га — акватория Черного моря.

В 1983 году создали госучреждение «Никитский ботанический сад». Площадь его территории была 147,9 га, включая 120 га заповедника «мыс Мартьян».

Между 1991 и 2014 годами земли Никитского ботсада были природно-заповедным фондом общегосударственного значения Украины. Их правовое регулирование осуществлялось законом о ПЗФ Украины. Они управлялись администрацией ботсада, который находился в ведении Национальной академии аграрных наук Украины. Передавать земли сада в аренду можно было только с разрешения президиума Национальной академии аграрных наук, с учетом мнения ботсада и по согласованию с центральным органом исполнительной власти Украины на основании экспертного заключения.

В 2002 году совмин Крыма в нарушение установленного порядка выдал научно-экспериментальному фитоцентру Украинской академии аграрных наук госакт на участок площадью 6,3 га на месте розария Никитского ботсада.

В 2003 году совет министров Крыма издал, как написано выше, постановление:

- прекратить право научно-экспериментального фитоцентра Украинской академии аграрных наук на пользование участком площадью 3,7 га (входил в состав земель Никитского ботсада),

- передать участок в 49-летнюю аренду ООО «Научно-исследовательский институт натуропатии и фитотерапии».

Отчуждалась земля для якобы исследовательских и учебных целей, пропаганды передового опыта ведения сельского хозяйства, разработки научно-обоснованной системы оздоровления и использования целебных свойств природной среды, фито- и апитерапии, разработки оздоровительных комплексов с оптимальным соединением плодотворной научной деятельности и санаторно-курортного лечения. Но появилось там элитное жилье — бывший розарий застраивала связанная с Владимиром Константиновым фирма «Консоль».

В 2004 году Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия. Его фигурантами стали должностные лица «Консоли» и научно-экспериментального фитоцентра Украинской академии аграрных наук.

После «русской весны» правительство Крыма утвердило перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения. К ним был отнесен — в составе природного парка «мыс Мартьян» — упомянутый участок площадью 3,7 га. Затем правительство Крыма передало в федеральную собственность и закрепило за Никитским ботсадом участок площадью 266,03 га, в составе которого был надел площадью 3,7 га.

ООО «Научно-исследовательский институт натуропатии и фитотерапии» обратилось в арбитраж — мол, это незаконно. Суд встал на сторону государства, отказав в удовлетворении требований компании.

Так как в 2003 году, когда совмин Крыма передал «Научно-исследовательскому институту натуропатии и фитотерапии» 3,7 га земель ботсада, в акте согласования границ к договору аренду отсутствовали подписи руководителей и печати Украинской академии аграрных наук и Никитского ботсада.

То есть совмин Крыма вышел за пределы своей компетенции, издав постановление о передаче ООО «Научно-исследовательский институт натуропатии и фитотерапии» участка в Никите. В связи с чем отчуждение участка из госсобственности и его аренда компанией были проведены с нарушением законов Украины — это установлено судом, решение которого вступило в законную силу.

Прибрежная часть Никитского ботсада застроена дачами украинского олигарха Хорошковского, экс-министра обороны Украины Кузьмука, бывшего премьер-министра Украины Пустовойтенко и других известных персон Крыма и Украины.

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