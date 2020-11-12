Водный кризис
Развитие сюжета: В дело борьбы с водным кризисом в Крыму включились астрологи ● В Крыму уже в 30-ти населенных пунктах введены водные ограничения ● Облака не той системы: в Крыму объяснили, куда девался самолет для усиления осадков ● Жителей Симферополя предупредили о еще более сильном ухудшении качества воды ● До засухи в Севастополе остается 69 дней
Константинов сказал, что крымчанам надо «забыть» о днепровской воде
фото © Аргументы недели
Спикер парламента Крыма Владимир Константинов сказал, что жителям полуострова следует «забыть» о поставках днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
Он считает, что технически сейчас невозможно, а также высказал опасения относительно качества этой воды и политики ценообразования на нее.
Комментарий Константинова опубликован на сайте крымского парламента.
«Открытие Северо-Крымского канала нереально в принципе. Объясню причину. Во-первых, ситуация с Украиной настолько сложна и тяжела, что сегодня – это не представляется возможным. Этот вопрос обсуждать даже не с кем! Если предположить гипотетически, что эта задача будет решена, то они будут менять цену на воду по три раза в день. Второй немаловажный вопрос – качество этой воды. Просто открыть шлюзы и пустить ее в Крым уже не представляется возможным. Нужны колоссальные средства на восстановление канала. Нельзя же просто воду лить. Она же вся будет уходить в землю. Так в современном мире уже никто не работает. А кто вам сказал, что они не отравят эту воду, и скажут, что мы сами это сделали. Пока на Украине не будет адекватной власти, а там это не предвидится - этот вопрос надо забыть», – считает он.
По мнению Константинова, Крыму нужно идти путем, который, как он выразился, «определен президентом России».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти обещают до конца года не повышать тариф на электроэнергию. В Крыму и Севастополе не будут индексировать тарифы на электроэнергию до конца 2020 года.
В Крыму уже в 30-ти населенных пунктах введены водные ограничения. Кроме столицы Крыма, которая перешла на режим ограниченного водоснабжения в конце августа, за прошедшие месяцы ограничения водоснабжения коснулись еще 29 населенных пунктов республики.
Жителей Симферополя предупредили о еще более сильном ухудшении качества воды. Из-за установки дополнительных насосов на станции Веселое, с которой вода Ивановского и Вилинского водозаборов поступает в Симферополь, жители некоторых районов Симферополя в ближайшее время снова начнут получать мутную воду.
В водохранилищах, питающих Симферополь, осталось всего 12 млн кубов воды. Разовые осадки в конце октября не изменили ситуацию с обеспечением крымской столицы водой.
В Севастополе 55 новых случаев COVID-19 и четыре смерти за сутки
В Севастополе за сутки были зафиксированы 55 новых случаев заболевания COVID-19. Это местные жители в возрасте от 17 до 93 лет.
Резкий рост: в Крыму снова более двухсот новых заражений
За 11 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 220 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 62 случая с бессимптомным течением заболевания.
Какой сегодня праздник 12 ноября фото
Сегодня, 12 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
К зданию Совмина Крыма подогнали автозак, дежурит полиция
К зданию Совета министров Крыма в Симферополе 9 ноября с утра подогнали автозак и несколько тонированных микроавтобусов.
9 ноября
В Крыму пройдет первый снег
9 ноября
Константинов сказал, что крымчанам надо «забыть» о днепровской воде
Спикер парламента Крыма Владимир Константинов сказал, что жителям полуострова следует «забыть» о поставках днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.