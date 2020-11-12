Константинов сказал, что крымчанам надо «забыть» о днепровской воде

фото © Аргументы недели

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов сказал, что жителям полуострова следует «забыть» о поставках днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Он считает, что технически сейчас невозможно, а также высказал опасения относительно качества этой воды и политики ценообразования на нее.

Комментарий Константинова опубликован на сайте крымского парламента.

«Открытие Северо-Крымского канала нереально в принципе. Объясню причину. Во-первых, ситуация с Украиной настолько сложна и тяжела, что сегодня – это не представляется возможным. Этот вопрос обсуждать даже не с кем! Если предположить гипотетически, что эта задача будет решена, то они будут менять цену на воду по три раза в день. Второй немаловажный вопрос – качество этой воды. Просто открыть шлюзы и пустить ее в Крым уже не представляется возможным. Нужны колоссальные средства на восстановление канала. Нельзя же просто воду лить. Она же вся будет уходить в землю. Так в современном мире уже никто не работает. А кто вам сказал, что они не отравят эту воду, и скажут, что мы сами это сделали. Пока на Украине не будет адекватной власти, а там это не предвидится - этот вопрос надо забыть», – считает он.

По мнению Константинова, Крыму нужно идти путем, который, как он выразился, «определен президентом России».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти обещают до конца года не повышать тариф на электроэнергию. В Крыму и Севастополе не будут индексировать тарифы на электроэнергию до конца 2020 года.

В Крыму уже в 30-ти населенных пунктах введены водные ограничения. Кроме столицы Крыма, которая перешла на режим ограниченного водоснабжения в конце августа, за прошедшие месяцы ограничения водоснабжения коснулись еще 29 населенных пунктов республики.

Жителей Симферополя предупредили о еще более сильном ухудшении качества воды. Из-за установки дополнительных насосов на станции Веселое, с которой вода Ивановского и Вилинского водозаборов поступает в Симферополь, жители некоторых районов Симферополя в ближайшее время снова начнут получать мутную воду.

В водохранилищах, питающих Симферополь, осталось всего 12 млн кубов воды. Разовые осадки в конце октября не изменили ситуацию с обеспечением крымской столицы водой.