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Власть

Каждый шестой правовой земельный акт Алушты оказался с нарушениями

14:41 четверг, 12 ноября 2020
Алушта
Каждый шестой правовой земельный акт Алушты оказался с нарушениями

фото © Новости Крыма

Государственные земельные инспекторы Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым выявили полсотни нарушений в работе Алуштинской городской администрации при принятии правовых земельных актов.

Об этом сообщила пресс-служба Госкомрегистра РК.

Всего специалисты управления госземнадзора комитета проанализировали 310 правовых актов, принятых органом местного самоуправления с ноября 2014 года по январь 2020.

Нарушения были выявлены в каждом шестом из проверенных распорядительных актов.

Проверкой установлено 33 случая несвоевременного рассмотрения заявлений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о предоставлении участков, находящихся в муниципальной собственности. При этом местная администрация пять раз неправомерно отказала заявителям в предоставлении земельных участков. В то же время выявлен факт бесплатной передачи земли в собственность гражданину без имеющихся на то законодательных оснований, предусмотренных законодательством.

— Последствия подобных действий должностных лиц администрации разнятся. Помимо ущемления прав и законных интересов граждан, нарушения при распоряжении землей негативно влияют на развитие муниципального образования. Где-то местный бюджет недополучит деньги за невовлечение земель в имущественный оборот, а случаях предоставления земли с видами разрешенного использования, не предусмотренными Правилами землепользования и застройки территории, повысится нагрузка на инфраструктуру. Информация о нарушениях направлена в прокуратуру города для принятия мер реагирования, — разъяснил председатель Госкомрегистра, главный госинспектор РК по использованию и охране земель Александр Спиридонов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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