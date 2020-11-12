Власть
Каждый шестой правовой земельный акт Алушты оказался с нарушениями
фото © Новости Крыма
Государственные земельные инспекторы Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым выявили полсотни нарушений в работе Алуштинской городской администрации при принятии правовых земельных актов.
Об этом сообщила пресс-служба Госкомрегистра РК.
Всего специалисты управления госземнадзора комитета проанализировали 310 правовых актов, принятых органом местного самоуправления с ноября 2014 года по январь 2020.
Нарушения были выявлены в каждом шестом из проверенных распорядительных актов.
Проверкой установлено 33 случая несвоевременного рассмотрения заявлений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о предоставлении участков, находящихся в муниципальной собственности. При этом местная администрация пять раз неправомерно отказала заявителям в предоставлении земельных участков. В то же время выявлен факт бесплатной передачи земли в собственность гражданину без имеющихся на то законодательных оснований, предусмотренных законодательством.
— Последствия подобных действий должностных лиц администрации разнятся. Помимо ущемления прав и законных интересов граждан, нарушения при распоряжении землей негативно влияют на развитие муниципального образования. Где-то местный бюджет недополучит деньги за невовлечение земель в имущественный оборот, а случаях предоставления земли с видами разрешенного использования, не предусмотренными Правилами землепользования и застройки территории, повысится нагрузка на инфраструктуру. Информация о нарушениях направлена в прокуратуру города для принятия мер реагирования, — разъяснил председатель Госкомрегистра, главный госинспектор РК по использованию и охране земель Александр Спиридонов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанам запретили строить дома с фундаментом на дачных участках. В Федеральной кадастровой палате напомнили о том, какие объекты запрещено строить на дачных участках.
Крымчанам обещают давать землю по украинским решениям. Специалисты Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым продолжают проверки архивных сведений на предмет возможного предоставления земельных участков гражданам по так называемым украинским «первым решениям».
В Севастополе за бесценок распродают земли в Балаклаве. В Севастополе представители садоводческого некоммерческого товарищества в спешном порядке продают землю на территории, включенной в перечень перспективных ООПТ.
Власти Крыма распорядились изъять 50 участков и зданий в Коктебеле. В поселке Коктебель в госсобственность изымут 53 земельных участка и здания.
Константинова лишат побережья в Крыму фото
В Москве утверждают, что семейный бизнес спикера незаконно владеет землей Никитского ботсада.
Шесть поражений на старте и ряд новичков. Как «Таврия» начала сезон в чемпионате Крыма?
Симферопольский футбольный клуб в прошлом сезоне боролся за третье место, но уступил бронзовые медали «Севастополю».
В Севастополе 55 новых случаев COVID-19 и четыре смерти за сутки
В Севастополе за сутки были зафиксированы 55 новых случаев заболевания COVID-19. Это местные жители в возрасте от 17 до 93 лет.
К зданию Совмина Крыма подогнали автозак, дежурит полиция
К зданию Совета министров Крыма в Симферополе 9 ноября с утра подогнали автозак и несколько тонированных микроавтобусов.
9 ноября
В Крыму пройдет первый снег
9 ноября
Нарколог рассказал о влиянии пандемии на потребление алкоголя в Крыму
Жители республики во время пандемии коронавируса не стали чаще потреблять алкоголь.