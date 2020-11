Какой сегодня праздник 12 ноября

фото © pixabay.com

Сегодня, 12 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Праздник Озерянской иконы Божией Матери

Одна из наиболее почитаемых в Слобожанском крае икон Богородицы – Озерянская. Имя это дано чудотворному образу по месту его явления – на берегу речки Озерянки. В настоящее время это село Нижняя Озеряна, расположенное в 30 километрах на юго-запад от Харькова и в 3 километрах от Мерефы.

День специалиста по безопасности

День специалиста по безопасности — праздник, широко отмечаемый всеми профессионалами служб создания и поддержания безопасности в широком смысле этого слова. Другими словами — сегодня можно поздравлять всех специалистов, связавших свою судьбу с этой нелегкой профессией секьюрити (англ. security), главная задача которых — обеспечение максимальной безопасности объектов, людей и информации, передаваемой по системам связи.

Специалисты по безопасности считают, что их работа — это высокотехнологичный и востребованный на рынке продукт. Не случайно, что наряду с такими традиционными профессиями как спасатели, полицейские, пожарные, людям которых мы обязаны своей безопасностью, специалисты секьюрити в последние годы привлекают значительное внимание средств массовой информации.

Зиновий и Зиновия

Народный праздник «Зиновий и Зиновия» отмечается 12 ноября (по старому стилю - 30 октября). В православной церкви это дата почтения памяти священномученика Зиновия, епископа Егейского, и его сестры - мученицы Зиновии. Другие названия праздника: «3иновий», «День Зиновия», «Синицын день», «Синичкин день».

Также сегодня, 12 ноября, отмечают такие праздники:

- День банковского работника Сбербанка России

- Экологический праздник «Синичкин день»

- Всемирный день борьбы с пневмонией (World Pneumonia Day)

- День Конституции Азербайджана

- Всемирный день качества

- Всемирный день юзабилити

- День видимого дыхания на холоде

- День творческих осуществлений

- День пиццы со всем подряд кроме анчоусов (National Pizza With Everything Except Anchovies Day) в США

- День «Счастливого часа» (Happy Hour Day) в США

- День здоровья в Индонезии

- День отца в Индонезии

- День молодежи в Восточном Тиморе

- День культурного ренессанса (День врача) на Тайване

- День махоре на Коморских островах

Сегодня именины празднуют: Анастасия, Феоктист, Марк, Макар, Александр, Степан, Тертий, Юст (Иуст), Юлиан, Маркиан, Максим, Иосиф, Елена, Семен, Герман, Евтропия, Артема (Артемий), Драгутин, Зиновий, Зиновия, Иотам, Кронион, Милютин.

Что происходило 12 ноября в прошлые годы

1772 - - Крым получил независимость от Османской империи.

1871 - - в Одессе на спектакле «Сватовство на Гончаривке» по пьесе Квитки-Основьяненко дебютировал молодой актер Марко Лукич Кропивницкий - известный и выдающийся актор и режиссер Украины.

1893 - - В американской газете «San Francisco Morning Call» опубликован первый рассказ 17-летнего Джона Гриффита под названием «Тайфун у берегов Японии». Так началась история

1918 - - Павел Скоропадский, тогдашний гетман Украинского государства, подписал закон относительно создания автокефалии Украинской Православной Церкви (УАПЦ).

1918 - - Европейская страна Австрия была провозглашена республикой

1925 - - создание «Лигеи Украинских Националистов». Это состоялось в Праге (Чехия) на съезде участников Украинского Национального объединения и Союза Освобождения Украины.

1944 - - Четырнадцатая Галицкая добровольческая дивизия СС переименована на четырнадцатую Военную гренадерскую дивизию СС (другое название - Первая Украинская дивизия)

1967 - - Состоялся Первый Мировой Конгресс свободных украинцев. Участниками стали члены диаспоры и деятели Украины в изгнании. Конгресс состоялся в Нью Йорке, США

1981 - - Повторение успеха: американский космический корабль (шаттл) под названием «Колумбия» стал первым космическим кораблем, который осуществил полет во второй раз.

1981 - - Успешно закончился первый перелет через Тихий океан на воздушном шаре.

1992 - - с 23:00 был прекращен денежный оборот рубля как валюты Украины. С этого момента в качестве эквиваленту карбованца был введен купон Национального банка.

2001 - - В Севастополе с надлежащими военными почестями были похоронены два члена экипажа подводного судна «Курск»: Денис Пшеничников (капитан-лейтенант) и Виталий Романюк (мичман).

