Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Нарколог рассказал о влиянии пандемии на потребление алкоголя в Крыму ● В Севастополе 55 новых случаев COVID-19 и четыре смерти за сутки ● Полиция Севастополя будет сильнее бороться с коронавирусом ● В Крыму останется только один обсерватор ● Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в ближайшие недели
Большая часть студентов-медиков Крыма работают в «красной зоне»
Большая часть трудоустроенных в больницы студентов-медиков Крымского федерального университета работают в «красной зоне».
Об этом сообщила пресс-служба вуза со ссылкой на замдиректора Медакадемии КФУ Дениса Шадуро.
«На данный момент 496 наших студентов официально трудоустроены, а это практически половина всех обучающихся старших курсов, еще шесть человек являются волонтерами. Большая часть наших студентов работают в «красной зоне», особенно в Симферополе, где сконцентрировано много ковидных учреждений», – сообщил Шадуро.
Студенты Медакадемии работают в больницах Симферополя, Севастополя, Евпатории, Керчи, Феодосии, Бахчисарая и других городов и районов республики. В «скорой помощи» трудоустроены 69 студентов, еще 8 – в обсерваторах.
Также в крымских и севастопольских больницах работают около 200 ординаторов и более 100 преподавателей КФУ.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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