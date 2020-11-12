Большая часть студентов-медиков Крыма работают в «красной зоне»

Большая часть трудоустроенных в больницы студентов-медиков Крымского федерального университета работают в «красной зоне».

Об этом сообщила пресс-служба вуза со ссылкой на замдиректора Медакадемии КФУ Дениса Шадуро.

«На данный момент 496 наших студентов официально трудоустроены, а это практически половина всех обучающихся старших курсов, еще шесть человек являются волонтерами. Большая часть наших студентов работают в «красной зоне», особенно в Симферополе, где сконцентрировано много ковидных учреждений», – сообщил Шадуро.

Студенты Медакадемии работают в больницах Симферополя, Севастополя, Евпатории, Керчи, Феодосии, Бахчисарая и других городов и районов республики. В «скорой помощи» трудоустроены 69 студентов, еще 8 – в обсерваторах.

Также в крымских и севастопольских больницах работают около 200 ординаторов и более 100 преподавателей КФУ.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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