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Благоустройство автомобильной развязки на въезде в Ялту обещают завершить до конца года
В Ялте обещают, что въезд в город преобразится: появится современная стела, будут высажены цветы и кустарники.
По словам и.о. начальника МБУ «Зеленстрой» Лери Сванидзе, на въезде в город появится современная стела с гербом Ялты, вокруг которой будут высажены многолетние растения и яркие цветы.
— Въезд в город действительно преобразится. Здесь будут высажены карликовые многолетние деревья, которые хорошо приживаются на склонах. Также часть невысоких деревьев и кустарников появятся на основной клумбе, там же будут высажены яркие цветы, — сообщил Лери Сванидзе и добавил, что также в этом месте планируется монтаж систем автоматического полива и декоративного освещения.
Исполняющий обязанности начальника МБУ «Зеленстрой» также уточнил, что работы по благоустройству въезда в город ведет подрядчик, который в настоящее время занимается капитальным ремонтом парка Годлевского в Алупке, работы будут завершены до 20 декабря. Помимо стелы, растений, декоративной подсветки и системы полива, на клумбе под мостом будет оборудована насосная станция и небольшое помещение для переодевания рабочих и хранения инвентаря.
— Строение с дороги заметно не будет, его планируют задекорировать, — цитирует Сванидзе отдел информационной политики Ялты.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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