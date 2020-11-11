Золотой автомобиль купили для санатория парламента Крыма

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Депутатская здравница приобрела роскошный 7-местный Mercedes-Benz.

Санаторно-оздоровительный комплекс «Руссия» — госпредприятие Крыма, которое находится в ведении управделами регионального парламента, — купил элитный автомобиль. Здравница заплатит 6 млн 50 тыс. руб. за минивэн Mercedes-Benz модели V220 d L AMG Line+ 4Matic FL. Машину 2020 года выпуска поставит краснодарская фирма «СБСВ-Ключавто Север», узнали СМИ на официальном сайте госзакупок РФ.

На сайтах официальных дилеров «Мерседес-Бенц» цена такого «железного коня» указана, например, — или 5,42 млн, или 5,58 млн, или 5,68 млн, или 5,2 млн руб. В том числе в крымском автосалоне — 5,2 млн руб.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Санаторно-оздоровительный комплекс «Руссия», в состав которого входят три санатория, по итогам работы в 2018 году показало чистую прибыль в размере 2,84 млн руб., в 2017 году — 2,16 млн, в 2016 году — 0,26 млн, в 2015 году — 0,34 млн руб., а в 2014 году — чистый убыток в размере 0,047 млн руб. Об этом говорят данные системы «За честный бизнес».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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