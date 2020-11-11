Яхтенную марину в Севастополе может быть начнут строить в начале 2021 года

Строительство яхтенной марины в Балаклаве должно начаться в начале следующего года, сообщила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко во время своего утверждения в должности.

Отвечая на вопросы депутатов законодательного собрания , курирующая экономический блок заместитель главы Севастополя сообщила о достигнутых к настоящему моменту успехах.

«В настоящее время документация по проектно-изыскательским работам о создании яхтенной марины находится на экспертизе. Мы надеемся до конца года получить положительное заключение — и в начале следующего года начать строительно-монтажные работы», — в частности сообщила Мария Литовко в ответ на вопрос депутата Антона Пархоменко.

Изначально все проектные работы, предусматривающие создание в Балаклаве «центра яхтенного туризма мирового класса» должны были быть закончены до конца 2019 года.

Озвученные инвестиционные ожидания правительства Севастополя от проекта яхтенной марины и рекреационного комплекса составляют 13 млрд рублей — хотя чьи они будут, пока неясно. Тем не менее в рамках необходимых мероприятий ряд объектов Балаклавского рудоуправления был демонтирован для передачи территории в собственность города.

Как ранее озвучивала Мария Литовко, принять в собственность землю город предполагал до конца текущего, 2020 года. По сведениям собственных источников ForPost в правительстве, к настоящему моменту «прием» не состоялся.

В августе текущего года, заслушав отчет местных чиновников о прогрессе в развитии яхтенного туризма в Севастополе, Президент России Владимир Путин рекомендовал, несмотря на демонстрируемый в правительстве города-героя оптимизм, настраиваться «все-таки на серьезную работу» по преодолению различных «бюрократических рогаток».

Оценив выступление Марии Литовко, депутаты приняли решение поддержать ее. За утверждение проголосовало 14 депутатов, четверо были против, еще один парламентарий воздержался.

В тексте использованы материалы: Форпост

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