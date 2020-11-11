Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму растет смертность от COVID-19 ● В Крыму снова более двухсот новых заражений коронавирусом ● В России обновили «ковидные» правила для поездов ● Число неверящих в коронавирус крымчан сократилось втрое ● В водохранилищах, питающих Симферополь, осталось всего 12 млн кубов воды
Власти считают, что дефицит лекарств в Крыму «ненастоящий»
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В аптеках республики наблюдается так называемый, «спорадический дефицит лекарств», то есть от случая к случаю ощущается небольшая нехватка препаратов в тех или иных аптечных сетях.
Об этом рассказал глава регионального Росздравнадзора Василий Климов.
«Ситуация не ухудшилась, лекарства поступают, но везде ощущается повышенный спрос. Сейчас какой-то ажиотаж спал, видимо сработали призывы не закупать препараты впрок. Но наблюдается спорадический дефицит: в одной сети аптек препарат появляется, в другой исчезает. Если раньше препарат был в каждой аптеке, то сейчас людям приходится их поискать. Но какого-то критического дефицита нет», - сообщил Василий Климов.Он отметил, что речь идет о стандартном наборе препаратов, которые, как считают многие, помогают при борьбе с коронавирусом.
«Антибиотики, антикоагулянты, гормональные препараты, какой-то ряд противовирусных препаратов. Лучшее, что можно в этой ситуации – не поддаваться панике и не покупать себе и родственникам впрок по 20-30 упаковок, тем самым лишая других людей возможности приобрести необходимое», - пояснил глава регионального Росздравнадзора.
Он также отметил, что всех пациентов с COVID в текущей ситуации будут обеспечивать медпрепаратами.
«Российская Федерация на сегодняшний день выделила средства для обеспечения лечения амбулаторных больных. Сейчас Минздрав Крыма проводит закупки и граждане, при постановке соответствующего диагноза, будут получать препараты бесплатно», - подытожил Василий Климов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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