Власть
Власти обещают до конца года не повышать тариф на электроэнергию
фото © Новости Крыма
В Крыму и Севастополе не будут индексировать тарифы на электроэнергию до конца 2020 года.
Такое постановление появилось на портале нормативных правовых актов.
- Установить, что цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, во втором полугодии 2020 года не могут превышать соответствующие цены (тарифы), установленные на первое полугодие 2020 года, - говорится в документе.
Напомним, что во втором полугодии 2020-го потребление электроэнергии на полуострове должно было подорожать на 8%, пишет kp.ru.
Согласно документу, Федеральная антимонопольная служба должна пересмотреть минимальные и максимальные тарифы на электроэнергию в течение десяти дней.
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