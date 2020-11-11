Власти обещают до конца года не повышать тариф на электроэнергию

фото © Новости Крыма

В Крыму и Севастополе не будут индексировать тарифы на электроэнергию до конца 2020 года.

Такое постановление появилось на портале нормативных правовых актов.

- Установить, что цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, во втором полугодии 2020 года не могут превышать соответствующие цены (тарифы), установленные на первое полугодие 2020 года, - говорится в документе.

Напомним, что во втором полугодии 2020-го потребление электроэнергии на полуострове должно было подорожать на 8%, пишет kp.ru.

Согласно документу, Федеральная антимонопольная служба должна пересмотреть минимальные и максимальные тарифы на электроэнергию в течение десяти дней.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жителей Симферополя предупредили о еще более сильном ухудшении качества воды. Из-за установки дополнительных насосов на станции Веселое, с которой вода Ивановского и Вилинского водозаборов поступает в Симферополь, жители некоторых районов Симферополя в ближайшее время снова начнут получать мутную воду.

В водохранилищах, питающих Симферополь, осталось всего 12 млн кубов воды. Разовые осадки в конце октября не изменили ситуацию с обеспечением крымской столицы водой.

Крымские энергетики отсудили у петербуржца более 100 тысяч рублей. Красногвардейский районный суд Петербурга взыскал с петербуржца более 100 тысяч рублей за сбитую опору линии высоковольтных передач в Крыму.

В Севастополе уволили ответственных за отопление чиновников. В Севастополе уволили директора управляющей компании «Центр» и начальника Управления регулирования топливно-энергетического комплекса.