Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.8
воздух +9
море +16

Власть

Власти обещают до конца года не повышать тариф на электроэнергию

13:46 среда, 11 ноября 2020
Власти обещают до конца года не повышать тариф на электроэнергию

фото © Новости Крыма

В Крыму и Севастополе не будут индексировать тарифы на электроэнергию до конца 2020 года.

Такое постановление появилось на портале нормативных правовых актов.

- Установить, что цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, во втором полугодии 2020 года не могут превышать соответствующие цены (тарифы), установленные на первое полугодие 2020 года, - говорится в документе.

Напомним, что во втором полугодии 2020-го потребление электроэнергии на полуострове должно было подорожать на 8%, пишет kp.ru.

Согласно документу, Федеральная антимонопольная служба должна пересмотреть минимальные и максимальные тарифы на электроэнергию в течение десяти дней.

Тэги: обещания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жителей Симферополя предупредили о еще более сильном ухудшении качества воды. Из-за установки дополнительных насосов на станции Веселое, с которой вода Ивановского и Вилинского водозаборов поступает в Симферополь, жители некоторых районов Симферополя в ближайшее время снова начнут получать мутную воду.

В водохранилищах, питающих Симферополь, осталось всего 12 млн кубов воды. Разовые осадки в конце октября не изменили ситуацию с обеспечением крымской столицы водой.

Крымские энергетики отсудили у петербуржца более 100 тысяч рублей. Красногвардейский районный суд Петербурга взыскал с петербуржца более 100 тысяч рублей за сбитую опору линии высоковольтных передач в Крыму.

В Севастополе уволили ответственных за отопление чиновников. В Севастополе уволили директора управляющей компании «Центр» и начальника Управления регулирования топливно-энергетического комплекса.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе 61 заболевший COVID-19 за сутки и 4 умерших

В Севастополе 61 заболевший COVID-19 за сутки и 4 умерших

В Севастополе за сутки был зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.

Коронавирус в Крыму
В Крыму растет смертность от COVID-19

В Крыму растет смертность от COVID-19

В Республике Крым по-прежнему продолжает расти число летальных случаев, причиной которых стала новая коронавирусная инфекция.

Водный кризис
Жителей Симферополя предупредили о еще более сильном ухудшении качества воды

Жителей Симферополя предупредили о еще более сильном ухудшении качества воды

Из-за установки дополнительных насосов на станции Веселое, с которой вода Ивановского и Вилинского водозаборов поступает в Симферополь, жители некоторых районов Симферополя в ближайшее время снова начнут получать мутную воду.

Коронавирус в Крыму
В России обновили «ковидные» правила для поездов

В России обновили «ковидные» правила для поездов

Роспотребнадзор выпустил постановление с новыми рекомендациями для железнодорожных перевозок во время зимнего периода.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации