Власть
В трех городах Крыма продолжают фиксировать загрязнение воздуха
В Крыму за первую неделю ноября повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха зафиксирован в Красноперекопске, Севастополе и Ялте.
Такие данные опубликовал Гидрометцентр Крыма в еженедельном мониторинге.
Так, в Красноперекопске, фиксировали превышение содержания в воздухе таких веществ как соляная кислота, в Севастополе – взвешенных веществ, в Ялте – диоксида азота.
Согласно данным еженедельного мониторинга, в Армянске, Керчи и Симферополе уровень загрязнения «определялся как низкий».
Ранее в Гидрометцентре опубликовали мониторинг за октябрь, согласно которому самый грязный воздух был зафиксирован на севере полуострова.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти признали серьезное загрязнение моря у берегов Ялты. Специалисты Центра мониторинга загрязнения окружающей среды Крымского гидрометцентра зафиксировали превышение загрязняющих веществ в Ялтинском заливе и Керченском проливе.
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