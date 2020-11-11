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Власть

В трех городах Крыма продолжают фиксировать загрязнение воздуха

08:52 среда, 11 ноября 2020

В Крыму за первую неделю ноября повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха зафиксирован в Красноперекопске, Севастополе и Ялте.

Такие данные опубликовал Гидрометцентр Крыма в еженедельном мониторинге.

Так, в Красноперекопске, фиксировали превышение содержания в воздухе таких веществ как соляная кислота, в Севастополе – взвешенных веществ, в Ялте – диоксида азота.

Согласно данным еженедельного мониторинга, в Армянске, Керчи и Симферополе уровень загрязнения «определялся как низкий».

Ранее в Гидрометцентре опубликовали мониторинг за октябрь, согласно которому самый грязный воздух был зафиксирован на севере полуострова.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти признали серьезное загрязнение моря у берегов Ялты. Специалисты Центра мониторинга загрязнения окружающей среды Крымского гидрометцентра зафиксировали превышение загрязняющих веществ в Ялтинском заливе и Керченском проливе.

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