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Коронавирус в Крыму

В Севастополе возвращают обязательную обсервацию для иностранцев

В Севастополе возвращают обязательную обсервацию для иностранцев

фото © pixabay.com

Иностранцев, которые приезжают в Севастополь на заработки, будут изолировать на 14 дней, чтобы избежать заражения окружающих коронавирусом.

Решение об этом принято на заседании оперативного штаба в правительстве Севастополя.

«В постановлении есть норма об обязательной обсервации на 14 дней иностранцев, которые приезжают на работу. Пока у нас таких групп в городе нет, но если будут, то надо взять это на контроль. Обсервацию обеспечить в строительных городках до тех пор, пока они не начнут контактировать и перемещаться по городу», - сообщил губернатор Михаил Развожаев на заседании.

Также, по рекомендации регионального Роспотребнадзора, решено отправлять в обсерватор жильцов гостиниц, санаториев и общежитий, если COVID-19 подтвердится у кого-то из гостей.

Аналогичное решение будет приниматься, если заболеет член семьи, который живет в одной квартире с людьми, находящимися в группе риска, и его невозможно изолировать от них. В этом случае его родных с хроническими заболеваниями или в возрасте старше 65 лет переселят в обсерватор.

При этом в Севастополе один из корпусов обсерватора «Изумруд» продолжат использоваться для лечения больных с легкой формой COVID-19 или тех, кто уже идет на поправку.

Как сообщалось ранее, в больницах города по состоянию на утро 11 ноября с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 330 человек, на амбулаторном лечении дома – еще 666 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымская «скорая помощь» получила 10 новых автомобилей. Для обеспечения работы службы скорой медицинской помощи во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 11 июля 2020 г. № 1806-р Министерством промышленности и торговли РФ была осуществлена закупка автомобилей скорой медицинской помощи для нужд субъектов РФ.

В Севастополе 61 заболевший COVID-19 за сутки и 4 умерших. В Севастополе за сутки был зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.

Власти считают, что дефицит лекарств в Крыму «ненастоящий». В аптеках республики наблюдается так называемый, «спорадический дефицит лекарств», то есть от случая к случаю ощущается небольшая нехватка препаратов в тех или иных аптечных сетях.

В Крыму растет смертность от COVID-19. В Республике Крым по-прежнему продолжает расти число летальных случаев, причиной которых стала новая коронавирусная инфекция.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе возвращают обязательную обсервацию для иностранцев

В Севастополе возвращают обязательную обсервацию для иностранцев

Иностранцев, которые приезжают в Севастополь на заработки, будут изолировать на 14 дней, чтобы избежать заражения окружающих коронавирусом.

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