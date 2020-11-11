В Севастополе возвращают обязательную обсервацию для иностранцев

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Иностранцев, которые приезжают в Севастополь на заработки, будут изолировать на 14 дней, чтобы избежать заражения окружающих коронавирусом.

Решение об этом принято на заседании оперативного штаба в правительстве Севастополя.

«В постановлении есть норма об обязательной обсервации на 14 дней иностранцев, которые приезжают на работу. Пока у нас таких групп в городе нет, но если будут, то надо взять это на контроль. Обсервацию обеспечить в строительных городках до тех пор, пока они не начнут контактировать и перемещаться по городу», - сообщил губернатор Михаил Развожаев на заседании.

Также, по рекомендации регионального Роспотребнадзора, решено отправлять в обсерватор жильцов гостиниц, санаториев и общежитий, если COVID-19 подтвердится у кого-то из гостей.

Аналогичное решение будет приниматься, если заболеет член семьи, который живет в одной квартире с людьми, находящимися в группе риска, и его невозможно изолировать от них. В этом случае его родных с хроническими заболеваниями или в возрасте старше 65 лет переселят в обсерватор.

При этом в Севастополе один из корпусов обсерватора «Изумруд» продолжат использоваться для лечения больных с легкой формой COVID-19 или тех, кто уже идет на поправку.

Как сообщалось ранее, в больницах города по состоянию на утро 11 ноября с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 330 человек, на амбулаторном лечении дома – еще 666 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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