Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти считают, что дефицит лекарств в Крыму «ненастоящий» ● В Крыму растет смертность от COVID-19 ● В Крыму снова более двухсот новых заражений коронавирусом ● В России обновили «ковидные» правила для поездов ● Число неверящих в коронавирус крымчан сократилось втрое
В Севастополе 61 заболевший COVID-19 за сутки и 4 умерших
фото © Новости Крыма
В Севастополе за сутки был зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.
Старшему из новых пациентов 90 лет, младшему – 20, все они – местные жители.
«24 пациента госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные - на амбулаторном лечении. 78 человек выписаны после выздоровления», - уточнили в правительстве.
Также скончались четыре пациента с подтвержденным COVID-19, это мужчина в возрасте 74 лет и женщины 92, 73 и 68 лет. Таким образом, количество жертв коронавируса в Севастополе увеличилось до 83 человек.
Всего с начала пандемии в Севастополе коронавирусом заразились 3251 человек, из них 2146 пациентов уже выздоровели.
В больницах города по состоянию на утро 11 ноября с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 330 человек: 164 - в инфекционной больнице, 163 - в девятой горбольнице, трое в госпитале Минобороны. В обсерваторе«Изумруд» проходят лечение 35 пациентов с легкой формой болезни, на амбулаторном лечении дома – 666 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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В Севастополе 61 заболевший COVID-19 за сутки и 4 умерших
В Севастополе за сутки был зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.
В Крыму растет смертность от COVID-19
В Республике Крым по-прежнему продолжает расти число летальных случаев, причиной которых стала новая коронавирусная инфекция.
В Крыму снова более двухсот новых заражений коронавирусом
Количество выздоровевших в Крыму от коронавируса за весь период составляет 7129 человек
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