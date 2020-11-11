В Севастополе 61 заболевший COVID-19 за сутки и 4 умерших

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В Севастополе за сутки был зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.

Старшему из новых пациентов 90 лет, младшему – 20, все они – местные жители.

«24 пациента госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные - на амбулаторном лечении. 78 человек выписаны после выздоровления», - уточнили в правительстве.

Также скончались четыре пациента с подтвержденным COVID-19, это мужчина в возрасте 74 лет и женщины 92, 73 и 68 лет. Таким образом, количество жертв коронавируса в Севастополе увеличилось до 83 человек.

Всего с начала пандемии в Севастополе коронавирусом заразились 3251 человек, из них 2146 пациентов уже выздоровели.

В больницах города по состоянию на утро 11 ноября с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 330 человек: 164 - в инфекционной больнице, 163 - в девятой горбольнице, трое в госпитале Минобороны. В обсерваторе«Изумруд» проходят лечение 35 пациентов с легкой формой болезни, на амбулаторном лечении дома – 666 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму растет смертность от COVID-19. В Республике Крым по-прежнему продолжает расти число летальных случаев, причиной которых стала новая коронавирусная инфекция.

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Число неверящих в коронавирус крымчан сократилось втрое. Число не верящих в существование короновируса в Крыму сократилось втрое.

Власти пытаются объяснить почему сразу 15 крымчан умерли за одни сутки. Высокий показатель смертности пациентов от COVID-19 в Крыму, зафиксированный сегодня, связан с включением в статистику более ранних случаев с летальным исходом.