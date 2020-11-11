В Крыму закрыли канатную дорогу на Ай-Петри

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Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри приостанавливает работу с 12 ноября.

Соответствующая информация размещена на официальной странице канатной дороги в Facebook.

«С 12 ноября канатная дорога Мисхор-Ай-Петри приостанавливает перевозку пассажиров для проведения ежегодных, плановых, профилактических работ и подготовки к приему туристов в зимнее время. Ждем всех в гости во время новогодних праздников», – говорится в объявлении.

В этом году канатная дорога на гору Ай-Петри начала работу в середине июня.

Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри – один из самых популярных и посещаемых туристических объектов в Крыму. Поездка длится около 15 минут, за это время пассажиры поднимаются на высоту 1 153 метра, откуда открываются живописные виды на Южный берег полуострова. Между средней и верхней станциями дороги протянулся уникальный безопорный пролет протяженностью 1 670 метров и с углом подъема возле гор 46 градусов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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