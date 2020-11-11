Водный кризис
Развитие сюжета: Облака не той системы: в Крыму объяснили, куда девался самолет для усиления осадков ● Жителей Симферополя предупредили о еще более сильном ухудшении качества воды ● До засухи в Севастополе остается 69 дней ● В Севастополе заметили «мутную жижу» в водохранилище ● В ряде районов Симферополя будет идти мутная вода
В Крыму уже в 30-ти населенных пунктах введены водные ограничения
фото © Podrobnosti.ua
Кроме столицы Крыма, которая перешла на режим ограниченного водоснабжения в конце августа, за прошедшие месяцы ограничения водоснабжения коснулись еще 29 населенных пунктов республики.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.
Чиновник отметил, что ничего неожиданного в этом нет, поскольку проблема вододефицита из-за засухи так или иначе касается всего Крыма, а подземные источники воды общие.
«Дебет в скважинах падает. На сегодня 29 населенных пунктов переведены или на график, или на режимное водоснабжение, или на подвоз воды, - признал Баженов. – Износ сетей примерно везде одинаковый, поэтому, естественно, проблемы «в среднем по палате» одни и те же. Но особых нареканий мы не видим, наши аварийные службы устраняют все достаточно оперативно. Мы не допускаем никаких катаклизмов».
В качестве примера Владимир Баженов привел Алушту, в которой с конца сентября начали централизованно отключать воду по ночам: «можно считать, что Алушта находится на первом режиме графика ограничений».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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