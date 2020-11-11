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Водный кризис

В Крыму уже в 30-ти населенных пунктах введены водные ограничения

12:25 среда, 11 ноября 2020
В Крыму уже в 30-ти населенных пунктах введены водные ограничения

фото © Podrobnosti.ua

Кроме столицы Крыма, которая перешла на режим ограниченного водоснабжения в конце августа, за прошедшие месяцы ограничения водоснабжения коснулись еще 29 населенных пунктов республики.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Чиновник отметил, что ничего неожиданного в этом нет, поскольку проблема вододефицита из-за засухи так или иначе касается всего Крыма, а подземные источники воды общие.

«Дебет в скважинах падает. На сегодня 29 населенных пунктов переведены или на график, или на режимное водоснабжение, или на подвоз воды, - признал Баженов. – Износ сетей примерно везде одинаковый, поэтому, естественно, проблемы «в среднем по палате» одни и те же. Но особых нареканий мы не видим, наши аварийные службы устраняют все достаточно оперативно. Мы не допускаем никаких катаклизмов».

В качестве примера Владимир Баженов привел Алушту, в которой с конца сентября начали централизованно отключать воду по ночам: «можно считать, что Алушта находится на первом режиме графика ограничений».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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