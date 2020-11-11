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В Крыму сообщили об уменьшении числа «черных дайверов»
фото © Рен-ТВ
В Крыму отметили тенденцию к снижению числа «черных» дайверов.
За последние годы специалистам удалось пресечь деятельность грабителей, сообщил директор научно-образовательного центра «Археологические исследования» Севастопольского госуниверситета Виктор Вахонеев.
«Целенаправленный грабеж подводных памятников в Крыму в принципе удалось пресечь. За последние годы нельзя назвать примеры, когда были полностью разграблены памятники. Конечно, сувенирство - подъем редких находок из-под воды, сложно пока искоренить из сознания наших граждан. Но это, скорее, вопрос такого психологического уровня и этического поведения дайверов», - сказал он.
По словам Вахонеева, государство сможет наладить жесткий контроль после вступления в силу изменений в законодательство, благодаря чему начнут действовать другие полномочия.
«У всех ведущих организаций по подготовке дайверов есть этический кодекс, и он среди прочего запрещает поднимать любые предметы из-под воды. Другое дело, что не все дайверы могут устоять от соблазна. Но работа по объяснению неправомерности этих действий нами ведется. С момента вступления изменений в законодательство будут действовать другие полномочия, и государство сможет наладить эффективный контроль и охрану», - уточнил специалист.
Как сообщил директор центра, значительная часть коллекции музея подводной археологии была сформирована благодаря передачам дайверов.
«Но с 2017 года запрещено принимать в дар археологические объекты. Все предметы априори являются собственностью государства», - заключил он.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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