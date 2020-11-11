Коронавирус в Крыму
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В Крыму снова более двухсот новых заражений коронавирусом
фото © meduza.io
Количество выздоровевших в Крыму от коронавируса за весь период составляет 7129 человек
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 207 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.
«За 10 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 207 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 31 случай с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 157 выявлены при обращении за медицинской помощью, 50 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», - написал глава Крыма.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3531 человек.Выздоровевших за весь период – 7129 человек.
Сергей Аксенов во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки призвал всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Также максимально ограничить контакты, не посещать общественные места без острой необходимости, соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров.
«При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран», - отметил глава республики.
Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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