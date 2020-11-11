Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму снова более двухсот новых заражений коронавирусом ● В России обновили «ковидные» правила для поездов ● Число неверящих в коронавирус крымчан сократилось втрое ● В водохранилищах, питающих Симферополь, осталось всего 12 млн кубов воды ● Власти пытаются объяснить почему сразу 15 крымчан умерли за одни сутки
В Крыму растет смертность от COVID-19
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В Республике Крым по-прежнему продолжает расти число летальных случаев, причиной которых стала новая коронавирусная инфекция.
Об этом на заседании республиканского оперативного штаба по вопросам предупреждения распространения COVID-19 заявила глава межрегионального управления Роспотребнадзора в Республике Крым и Севастополе Наталья Пеньковская.
«К сожалению, у нас нет тенденции ни к стабилизации, ни к улучшению показателей. Летальность растет. За последние две недели у нас зарегистрировано 49 случаев, за последнюю неделю 28», - констатировала Пеньковская.
Главный санитарный врач региона подчеркнула, что смертность растет в основном среди пожилых людей, однако за последнюю неделю зафиксирован рост и среди пациентов среднего возраста.
«Увеличилось число летальных случаев в возрастной группе 50-64 и на один случай увеличилось число летальных в группе 30-49 лет. По-прежнему в структуре сопутствующей патологии по летальным исходам основную массу занимает сердечно-сосудистая патология – 73%», - отметила Пеньковская.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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