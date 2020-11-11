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Коронавирус в Крыму

В Крыму растет смертность от COVID-19

09:19 среда, 11 ноября 2020
В Крыму растет смертность от COVID-19

фото © pixabay.com

В Республике Крым по-прежнему продолжает расти число летальных случаев, причиной которых стала новая коронавирусная инфекция.

Об этом на заседании республиканского оперативного штаба по вопросам предупреждения распространения COVID-19 заявила глава межрегионального управления Роспотребнадзора в Республике Крым и Севастополе Наталья Пеньковская.

«К сожалению, у нас нет тенденции ни к стабилизации, ни к улучшению показателей. Летальность растет. За последние две недели у нас зарегистрировано 49 случаев, за последнюю неделю 28», - констатировала Пеньковская.

Главный санитарный врач региона подчеркнула, что смертность растет в основном среди пожилых людей, однако за последнюю неделю зафиксирован рост и среди пациентов среднего возраста.

«Увеличилось число летальных случаев в возрастной группе 50-64 и на один случай увеличилось число летальных в группе 30-49 лет. По-прежнему в структуре сопутствующей патологии по летальным исходам основную массу занимает сердечно-сосудистая патология – 73%», - отметила Пеньковская.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В Крыму всплеск смертей от коронавируса. В Крыму за сутки зафиксировано 15 смертей пациентов с подтвержденным COVID-19. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

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