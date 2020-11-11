В Крыму пообещали сделать 250 га нового леса до конца года

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В Республике Крым до 20 декабря планируют высадить 250 гектаров леса, первые десять тысяч саженцев уже были посажены в Бахчисарайском районе.

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов региона Геннадий Нараев в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, акция «Сохраним лес», которая в Республике Крым стартовала 5 ноября около села Некрасовка Бахчисарайского района, проводится по всей стране в рамках нацпроекта «Экология». По плану в Республике Крым с 2019 по 2024 годы благодаря этим мероприятиям по высадке лесов должно появиться 1631 гектаров зеленых территорий.

«В прошлом году мы высадили 222,6 гектара, в этом году у нас по плану 250 гектар и по нарастающей до 2024 года 1631 гектар. Я думаю, в течение нескольких дней сотрудники Бахчисарайского лесхоза уже завершат высадку, это площадь в два гектара, там работы достаточно много. Уверен, все 10 тысяч саженцев крымской сосны приживутся. И надеюсь, что это действительно через несколько лет будет красивое рекреационное место для отдыха жителей», - отметил Нараев, добавив, что высадки запланированы не только в горно-лесной, но и в степной зоне полуострова.

Чиновник подчеркнул, что проведенная акция только дала старт лесопосадочным работам на территории региона. Они продолжатся в течение всего ноября и декабря и закончатся за 10 дней до Нового года.

«Согласно нашим природно-климатическим условиям, чем позже мы высаживаем, тем лучше они (саженцы – ред.) приживаются. Поэтому 20 декабря мы отчитываемся, что 250 гектаров новых лесных площадей в этом году республика получит», - пообещал министр.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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