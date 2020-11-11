В Крыму неожиданно заявили о стабилизации ситуации с COVID-19

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Вторую неделю в Крыму не отмечают роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Ситуация стабилизировалась.

Об этом заявила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Главный врач подчеркнула, что сейчас в регионе виден эффект от введения масочного режима. Однако сколько продержится такая ситуация, говорить преждевременно.

«Совершенно точно видно, что ситуация у нас стабилизировалась. Сегодня нет роста заболеваемости. Вторую неделю роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией мы не отмечаем. Но для того, чтобы эта тенденция у нас сохранялась и в последующем мы смогли добиться снижения, необходимо соблюдать все то, что подписано приказами, а также возможно в дальнейшем рассмотреть ряд моментов, которые могут требовать дополнительных ограничений», - сказала Пеньковская на заседании оперативного штаба.

Она подчеркнула, что также наметилась тенденция к снижению роста заболеваемости гриппа и ОРВИ. Заболеваемость в целом в Крыму ниже эпидпорога на 25%.

Ранее сообщалось, что за сутки в Крыму выявили 207 случаев COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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