В Крыму нашли продолжение затопленного античного города Акра под Керчью

Постройки римской эпохи, найденные в этом году крымскими археологами в районе находящегося сейчас ниже уровня моря античного города Акра на Керченском полуострове, могут стать частью подводного музея, идея создания которого озвучивалась и ранее.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе рассказал директор научно-образовательного центра «Археологические исследования» Севастопольского государственного университета Виктор Вахонеев.

«Мы уже давно вынашиваем идею, что когда-нибудь на Акре может появиться подводный парк, – отметил Вахонеев. – В этом году мы заложили наземный раскоп, чтобы найти западную границу города и попали на очень серьезные постройки римского времени на берегу. В будущем, если будет создан археологический парк на месте античного городища Акра, он может включать как подводную часть, так и наземную».

Ученый отметил, что недостатком подводного парка может стать плохая видимость во время штормов. Но в такие периоды привлекать туристов на объект позволит именно наземная часть древнего города. «Акра имеет потенциал и в качестве наземного туристического объекта, – сказал археолог. – Если даже у нас штормит, мы можем что-то увидеть на берегу».

Летом 2019 года Вахонеев озвучил идею по созданию в затопленном городе подводного парка.

Акра была основана 2,5 тысячи лет назад. Ее поиски велись археологами более 100 лет. Сложности были связаны с тем, что город скрыт под водой на глубине четырех метров. В 1982 году крымский школьник Алексей Куликов, который сегодня является археологом, нашел на керченском побережье монеты из древнего города. Тогда и появилась надежда отыскать исторический памятник.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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