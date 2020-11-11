Власть
В Крыму на некоторых дорогах могут ограничить движение зимой
С 1 декабря при ухудшении погодных условий на некоторых дорогах возможно ограничение движения транспорта, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что с 1 декабря 2020 года дня в случае неблагоприятных погодных условиях в зимнее время возможно временное ограничение движения транспортных средств на некоторых дорогах регионального и межмуниципального значения Республики Крым.
— Ограничение движения может действовать в период с 1 декабря 2020 года по 1 марта 2021 года. В период выпадения осадков, гололедицы на некоторых участках горных дорог, движение ограничивается для всех видов механических транспортных средств. Мы призываем жителей и гостей полуострова учитывать этот факт и следить за устанавливаемыми знаками на дорогах, — сообщил Сергей Шахов.
Министр также сообщил, что перечень автомобильных дорог общего и необщего пользования регионального и межмуниципального значения Республики, на которых предусмотрено введение временных ограничений или прекращения движения в зимний период, утвержден Министерством транспорта Республики Крым.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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