В Крыму на некоторых дорогах могут ограничить движение зимой

С 1 декабря при ухудшении погодных условий на некоторых дорогах возможно ограничение движения транспорта, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что с 1 декабря 2020 года дня в случае неблагоприятных погодных условиях в зимнее время возможно временное ограничение движения транспортных средств на некоторых дорогах регионального и межмуниципального значения Республики Крым.

— Ограничение движения может действовать в период с 1 декабря 2020 года по 1 марта 2021 года. В период выпадения осадков, гололедицы на некоторых участках горных дорог, движение ограничивается для всех видов механических транспортных средств. Мы призываем жителей и гостей полуострова учитывать этот факт и следить за устанавливаемыми знаками на дорогах, — сообщил Сергей Шахов.

Министр также сообщил, что перечень автомобильных дорог общего и необщего пользования регионального и межмуниципального значения Республики, на которых предусмотрено введение временных ограничений или прекращения движения в зимний период, утвержден Министерством транспорта Республики Крым.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополь неизбежно ждет транспортный коллапс. Севастопольский депутат, председатель постоянного комитета ЗакСобрания по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов заявил, что через пять лет в Севастополе наступит транспортный коллапс.

В России обновили «ковидные» правила для поездов. Роспотребнадзор выпустил постановление с новыми рекомендациями для железнодорожных перевозок во время зимнего периода.

В Крыму обвалилась часть обочины свежепостроенной трассы. Небольшая часть обочины обвалилась на трассе Дубки – Левадки.

Аэропорт Симферополя не сможет выйти на прошлогодние показатели. Аэропорт Симферополя по итогам этого года не сможет достичь показателей 2019 года по пассажиропотоку.