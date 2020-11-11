Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Трое российских медиков заболели коронавирусом после вакцинации ● В Крыму неожиданно заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 ● Умерших от COVID-19 будут хоронить в гробах с крышками из стекла ● В Севастополе возвращают обязательную обсервацию для иностранцев ● В больницах Крыма осталось около 200 свободных коек для пациентов с COVID-19
В Крыму фиксируют рост заболеваемости ковидными пневмониями
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За последние две недели уровень заболеваемости ковидными пневмониями в Крыму вырос с 14-19% до 28%.
Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
«Из общего числа пневмоний, зарегистрированных за последние две недели, возросли в удельном весе ковидные пневмонии. Если до этого они составляли от 14 до 19%, то сейчас они составляют 28%. То есть практически треть – это ковидные пневмонии», – сказала Пеньковская.
При этом она отметила, что в Крыму уровень заболеваемости внебольчными пневмониями в целом стабилизировался. В частности, за последнюю неделю они снизился на 8%.
«Тенденции к снижению заболеваемости или стабилизации заболеваемости пневмониями регистрируется практически во всех регионах, за исключением двух. Тенденция к росту заболеваемости пневмониями за последние две недели наблюдается в Бахчисарае – с 11 до 77 случаев и Сакском районе – с 72 до 99 случаев», – уточнила Пеньковская.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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