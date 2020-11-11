В крымской психбольнице растет очаг коронавируса

В крымской республиканской психбольнице №1, расположенной в центре Симферополя, количество заразившихся коронавирусом достигло 185 человек.

Об этом пишет КП-Крым, ссылаясь на слова главы регионального Роспотребнадзора Натальи Пеньковской.

«По клинике из всех заболевших в этом групповом очаге 89% не имеют клинических симптомов и выявлены при лабораторном обследовании контактных, после изолированы для купирования ситуации», — отметила Пеньковская.

Ранее сообщалось, что количество инфицированных COVID-19 в психбольнице Симферополя составляло 48 человек. В связи с этим в столице Крыма был развернут новый ковидный госпиталь на 60 коек.

Причину вспышки коронавируса в медучреждении власти республики связали с недобросовестным отношением персонала больницы к требованиям дезрежима.

Напомним, в этой же психбольнице совершил суицид подследственный. Он прошел экспертизу, но из-за COVID-19 его не смогли переправить в следственный изолятор.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчане об эпидемии: «Коек нет, лекарств нет». За 10 ноября власти Крыма зарегистрировали 207 случаев коронавирусной инфекции. При этом глава местного управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила о росте смертности: по ее данным, за последние две недели зафиксировано 49 летальных случаев, и их стало больше в возрастной группе от 50 до 64 лет.

В Крыму неожиданно заявили о стабилизации ситуации с COVID-19. Вторую неделю в Крыму не отмечают роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Ситуация стабилизировалась.

Умерших от COVID-19 будут хоронить в гробах с крышками из стекла. Закрытые гробы, в которых хоронят умерших от COVID-19, теперь будут делать со стеклянными крышками, чтобы люди могли традиционно проводить близких в последний путь.

В Севастополе возвращают обязательную обсервацию для иностранцев. Иностранцев, которые приезжают в Севастополь на заработки, будут изолировать на 14 дней, чтобы избежать заражения окружающих коронавирусом.