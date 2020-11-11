Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму фиксируют рост заболеваемости ковидными пневмониями ● Трое российских медиков заболели коронавирусом после вакцинации ● В Крыму неожиданно заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 ● Умерших от COVID-19 будут хоронить в гробах с крышками из стекла ● В Севастополе возвращают обязательную обсервацию для иностранцев
В крымской психбольнице растет очаг коронавируса
В крымской республиканской психбольнице №1, расположенной в центре Симферополя, количество заразившихся коронавирусом достигло 185 человек.
Об этом пишет КП-Крым, ссылаясь на слова главы регионального Роспотребнадзора Натальи Пеньковской.
«По клинике из всех заболевших в этом групповом очаге 89% не имеют клинических симптомов и выявлены при лабораторном обследовании контактных, после изолированы для купирования ситуации», — отметила Пеньковская.
Ранее сообщалось, что количество инфицированных COVID-19 в психбольнице Симферополя составляло 48 человек. В связи с этим в столице Крыма был развернут новый ковидный госпиталь на 60 коек.
Причину вспышки коронавируса в медучреждении власти республики связали с недобросовестным отношением персонала больницы к требованиям дезрежима.
Напомним, в этой же психбольнице совершил суицид подследственный. Он прошел экспертизу, но из-за COVID-19 его не смогли переправить в следственный изолятор.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчане об эпидемии: «Коек нет, лекарств нет». За 10 ноября власти Крыма зарегистрировали 207 случаев коронавирусной инфекции. При этом глава местного управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила о росте смертности: по ее данным, за последние две недели зафиксировано 49 летальных случаев, и их стало больше в возрастной группе от 50 до 64 лет.
В Крыму неожиданно заявили о стабилизации ситуации с COVID-19. Вторую неделю в Крыму не отмечают роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Ситуация стабилизировалась.
Умерших от COVID-19 будут хоронить в гробах с крышками из стекла. Закрытые гробы, в которых хоронят умерших от COVID-19, теперь будут делать со стеклянными крышками, чтобы люди могли традиционно проводить близких в последний путь.
В Севастополе возвращают обязательную обсервацию для иностранцев. Иностранцев, которые приезжают в Севастополь на заработки, будут изолировать на 14 дней, чтобы избежать заражения окружающих коронавирусом.
Стало известно сколько живет коронавирус в комарах
Коронавирус в основных видах комаров гибнет в течение суток. Об этом в среду, 11 ноября, заявила руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.
Инфекционист оценил эффективность гриба чаги при борьбе с COVID-19
Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров подверг сомнению выводы специалистов государственного научного центра «Вектор» о том, что экстракт березового гриба подавляет действие коронавирусной инфекции.
Крымчане об эпидемии: «Коек нет, лекарств нет»
За 10 ноября власти Крыма зарегистрировали 207 случаев коронавирусной инфекции. При этом глава местного управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила о росте смертности: по ее данным, за последние две недели зафиксировано 49 летальных случаев, и их стало больше в возрастной группе от 50 до 64 лет.
В Крыму снова более двухсот новых заражений коронавирусом
Количество выздоровевших в Крыму от коронавируса за весь период составляет 7129 человек
13 часов назад
В Крыму растет смертность от COVID-19
12 часов назад
Неизвестные взорвали банкомат в Коктебеле
11 часов назад
Игнор: крымчане не стали переносить свадьбы из-за запрета властей
В первую неделю ноября клятвы любви и верности произнесли друг другу 203 пары новобрачных, сообщает пресс-служба Минюста РК.