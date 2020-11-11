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Коронавирус в Крыму

В крымской психбольнице растет очаг коронавируса

19:42 среда, 11 ноября 2020

В крымской республиканской психбольнице №1, расположенной в центре Симферополя, количество заразившихся коронавирусом достигло 185 человек.

Об этом пишет КП-Крым, ссылаясь на слова главы регионального Роспотребнадзора Натальи Пеньковской.

«По клинике из всех заболевших в этом групповом очаге 89% не имеют клинических симптомов и выявлены при лабораторном обследовании контактных, после изолированы для купирования ситуации», — отметила Пеньковская.

Ранее сообщалось, что количество инфицированных COVID-19 в психбольнице Симферополя составляло 48 человек. В связи с этим в столице Крыма был развернут новый ковидный госпиталь на 60 коек.

Причину вспышки коронавируса в медучреждении власти республики связали с недобросовестным отношением персонала больницы к требованиям дезрежима.

Напомним, в этой же психбольнице совершил суицид подследственный. Он прошел экспертизу, но из-за COVID-19 его не смогли переправить в следственный изолятор.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

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