В Феодосии сотрудникам ДПС пришлось открыть огонь по автомобилю

В Феодосии инспекторы ДПС при задержании нетрезвого водителя применили табельное оружие.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

Сотрудниками дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по городу Феодосии задержан нетрезвый водитель, неоднократно нарушивший Правила дорожного движения.

В ночное время при несении службы на улице Гарнаева госавтоинспектор подал водителю иномарки сигнал об остановке транспортного средства. Мужчина проигнорировал требование, увеличил скорость движения и попытался скрыться.

Сотрудники дежурившего наряда начали преследование автомобиля.

Злоумышленник двигался в сторону центра города. Он нарушал Правила дорожного движения и создавал угрозу жизни и здоровью граждан. А на пересечении двух оживленных автотрасс чуть не стал виновником дорожно-транспортного происшествия.

— Один из инспекторов ДПС принял решение о применении табельного оружия для остановки транспортного средства. Он произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько раз на ходу выстрелил по колесам. Нарушитель, поняв, что шины его автомобиля повреждены, снизил скорость, после чего был задержан, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выяснилось, что за рулем находился житель Феодосии с явными признаками алкогольного опьянения. Результаты освидетельствования подтвердили это. Кроме того, мужчина управлял транспортным средством, не имея при себе водительского удостоверения. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 12.3, частью 1 статьи 12.8 и частью 2 статьи 12.25 КоАП РФ.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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