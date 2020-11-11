Водный кризис
Развитие сюжета: В Крыму уже в 30-ти населенных пунктах введены водные ограничения ● Облака не той системы: в Крыму объяснили, куда девался самолет для усиления осадков ● Жителей Симферополя предупредили о еще более сильном ухудшении качества воды ● До засухи в Севастополе остается 69 дней ● В Севастополе заметили «мутную жижу» в водохранилище
В дело борьбы с водным кризисом в Крыму включились астрологи
фото © obyektiv.press
Проблема с водой в Крыму не решится раньше весны 2021 года.
Такой прогноз сообщил ректор Русской астрологической школы, ведущий астролог Михаил Бородачев.
«Югу России – Кавказу и Крыму - опасаться нечего. Крыму ничего не грозит, кроме эпопеи с водой. Этот конфликт будет разрешен только к весне следующего года. Каким-то образом удастся сторонам договориться и улучшить ситуацию. Скорее всего, зимой в Крыму будет дефицит влаги. К этому стоит готовиться заранее», - сказал он.
Бородачев также отметил, что из-за пандемии коронавируса россияне откажутся от поездок на заграничные курорты, поэтому основная нагрузка ляжет на местные направления.
«Экономика будет в упадке, поездки в Турцию сократятся – это точно. Нагрузка на наши курорты – Крым и Кавказ, - возрастет. К этому нужно быть готовыми, в первую очередь, наладить инфраструктуру. Конкретно для Крыма прогноз достаточно благоприятный. Нужно только засучить рукава и делать свое дело на местах, не надеясь на стороннюю помощь», - уточнил астролог.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму уже в 30-ти населенных пунктах введены водные ограничения. Кроме столицы Крыма, которая перешла на режим ограниченного водоснабжения в конце августа, за прошедшие месяцы ограничения водоснабжения коснулись еще 29 населенных пунктов республики.
Жителей Симферополя предупредили о еще более сильном ухудшении качества воды. Из-за установки дополнительных насосов на станции Веселое, с которой вода Ивановского и Вилинского водозаборов поступает в Симферополь, жители некоторых районов Симферополя в ближайшее время снова начнут получать мутную воду.
В водохранилищах, питающих Симферополь, осталось всего 12 млн кубов воды. Разовые осадки в конце октября не изменили ситуацию с обеспечением крымской столицы водой.
Крымские энергетики отсудили у петербуржца более 100 тысяч рублей. Красногвардейский районный суд Петербурга взыскал с петербуржца более 100 тысяч рублей за сбитую опору линии высоковольтных передач в Крыму.
В Севастополе возвращают обязательную обсервацию для иностранцев
Иностранцев, которые приезжают в Севастополь на заработки, будут изолировать на 14 дней, чтобы избежать заражения окружающих коронавирусом.
На пути туристов в Крыму встали люди с автоматами фото
Официальная версия ограничений — учения, но есть и неофициальная.
Умерших от COVID-19 будут хоронить в гробах с крышками из стекла
Закрытые гробы, в которых хоронят умерших от COVID-19, теперь будут делать со стеклянными крышками, чтобы люди могли традиционно проводить близких в последний путь.
К зданию Совмина Крыма подогнали автозак, дежурит полиция
К зданию Совета министров Крыма в Симферополе 9 ноября с утра подогнали автозак и несколько тонированных микроавтобусов.
9 ноября
В Крыму пройдет первый снег
9 ноября
В дело борьбы с водным кризисом в Крыму включились астрологи
Проблема с водой в Крыму не решится раньше весны 2021 года.