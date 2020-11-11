В дело борьбы с водным кризисом в Крыму включились астрологи

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Проблема с водой в Крыму не решится раньше весны 2021 года.

Такой прогноз сообщил ректор Русской астрологической школы, ведущий астролог Михаил Бородачев.

«Югу России – Кавказу и Крыму - опасаться нечего. Крыму ничего не грозит, кроме эпопеи с водой. Этот конфликт будет разрешен только к весне следующего года. Каким-то образом удастся сторонам договориться и улучшить ситуацию. Скорее всего, зимой в Крыму будет дефицит влаги. К этому стоит готовиться заранее», - сказал он.

Бородачев также отметил, что из-за пандемии коронавируса россияне откажутся от поездок на заграничные курорты, поэтому основная нагрузка ляжет на местные направления.

«Экономика будет в упадке, поездки в Турцию сократятся – это точно. Нагрузка на наши курорты – Крым и Кавказ, - возрастет. К этому нужно быть готовыми, в первую очередь, наладить инфраструктуру. Конкретно для Крыма прогноз достаточно благоприятный. Нужно только засучить рукава и делать свое дело на местах, не надеясь на стороннюю помощь», - уточнил астролог.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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