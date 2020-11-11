В больницах Крыма осталось около 200 свободных коек для пациентов с COVID-19

Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко рассказал в интервью крымскому телеканалу «Крым.24», что всего в больницах Крыма осталось около 200 свободных мест для пациентов больных коронавирусом.

«Мы пришли к тому, что баланс коечной мощности начал работать на показанного пациента. Количество свободных коек составляет порядка 200 по республике», – сообщил он.

Неделю назад, 3 ноября, Остапенко утверждал, что за месяц в Крыму дополнительно развернули 529 коек для больных коронавирусом.

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