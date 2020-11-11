Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.8
воздух +9
море +16

Коронавирус в Крыму

В больницах Крыма осталось около 200 свободных коек для пациентов с COVID-19

12:56 среда, 11 ноября 2020

Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко рассказал в интервью крымскому телеканалу «Крым.24», что всего в больницах Крыма осталось около 200 свободных мест для пациентов больных коронавирусом.

«Мы пришли к тому, что баланс коечной мощности начал работать на показанного пациента. Количество свободных коек составляет порядка 200 по республике», – сообщил он.

Неделю назад, 3 ноября, Остапенко утверждал, что за месяц в Крыму дополнительно развернули 529 коек для больных коронавирусом.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе 61 заболевший COVID-19 за сутки и 4 умерших. В Севастополе за сутки был зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.

Власти считают, что дефицит лекарств в Крыму «ненастоящий». В аптеках республики наблюдается так называемый, «спорадический дефицит лекарств», то есть от случая к случаю ощущается небольшая нехватка препаратов в тех или иных аптечных сетях.

В Крыму растет смертность от COVID-19. В Республике Крым по-прежнему продолжает расти число летальных случаев, причиной которых стала новая коронавирусная инфекция.

В Крыму снова более двухсот новых заражений коронавирусом. Количество выздоровевших в Крыму от коронавируса за весь период составляет 7129 человек

Коронавирус в Крыму
В Севастополе 61 заболевший COVID-19 за сутки и 4 умерших

В Севастополе 61 заболевший COVID-19 за сутки и 4 умерших

В Севастополе за сутки был зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.

Коронавирус в Крыму
В Крыму растет смертность от COVID-19

В Крыму растет смертность от COVID-19

В Республике Крым по-прежнему продолжает расти число летальных случаев, причиной которых стала новая коронавирусная инфекция.

Водный кризис
Жителей Симферополя предупредили о еще более сильном ухудшении качества воды

Жителей Симферополя предупредили о еще более сильном ухудшении качества воды

Из-за установки дополнительных насосов на станции Веселое, с которой вода Ивановского и Вилинского водозаборов поступает в Симферополь, жители некоторых районов Симферополя в ближайшее время снова начнут получать мутную воду.

Коронавирус в Крыму
В России обновили «ковидные» правила для поездов

В России обновили «ковидные» правила для поездов

Роспотребнадзор выпустил постановление с новыми рекомендациями для железнодорожных перевозок во время зимнего периода.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации