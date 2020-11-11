Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе 61 заболевший COVID-19 за сутки и 4 умерших ● Власти считают, что дефицит лекарств в Крыму «ненастоящий» ● В Крыму растет смертность от COVID-19 ● В Крыму снова более двухсот новых заражений коронавирусом ● В России обновили «ковидные» правила для поездов
В больницах Крыма осталось около 200 свободных коек для пациентов с COVID-19
Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко рассказал в интервью крымскому телеканалу «Крым.24», что всего в больницах Крыма осталось около 200 свободных мест для пациентов больных коронавирусом.
«Мы пришли к тому, что баланс коечной мощности начал работать на показанного пациента. Количество свободных коек составляет порядка 200 по республике», – сообщил он.
Неделю назад, 3 ноября, Остапенко утверждал, что за месяц в Крыму дополнительно развернули 529 коек для больных коронавирусом.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе 61 заболевший COVID-19 за сутки и 4 умерших. В Севастополе за сутки был зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.
Власти считают, что дефицит лекарств в Крыму «ненастоящий». В аптеках республики наблюдается так называемый, «спорадический дефицит лекарств», то есть от случая к случаю ощущается небольшая нехватка препаратов в тех или иных аптечных сетях.
В Крыму растет смертность от COVID-19. В Республике Крым по-прежнему продолжает расти число летальных случаев, причиной которых стала новая коронавирусная инфекция.
В Крыму снова более двухсот новых заражений коронавирусом. Количество выздоровевших в Крыму от коронавируса за весь период составляет 7129 человек
В Севастополе 61 заболевший COVID-19 за сутки и 4 умерших
В Севастополе за сутки был зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.
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В Республике Крым по-прежнему продолжает расти число летальных случаев, причиной которых стала новая коронавирусная инфекция.
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