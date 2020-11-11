Урожай винограда в «Массандре» сократился на 17 процентов

Крупнейшее винодельческое предприятие Крыма – акционерное общество «ПАО «Массандра» – завершило сбор винограда.

В 2020 году на виноградниках предприятия собрали почти 14,052 тыс тонн винограда, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании.

«В 2019 году компания собрала 16,9 тыс тонн винограда. Таким образом, в этом году показатель сократился на 16,9%. План по урожаю на 2020 год составлял около 14 тыс тонн. Средняя урожайность составила 41,5 ц/га», – приводит данные «Интерфакс».

По словам гендиректора предприятия Янины Павленко, в историю агрометеонаблюдений, которые «Массандра» ведет с 1930 года, нынешний год для виноградарства входит как «нетипичный, засушливый». «С одной стороны, засуха повлияла на вал и урожайность, с другой – уборка шла в комфортных условиях, пожалуй, впервые за пять лет не было потерь от града, селей и прочих погодных форс-мажоров», – отметила Павленко.

«ПАО «Массандра» является крупнейшим в Крыму производителем вина. В начале октября текущего года оно было преобразовано из государственного унитарного предприятия в акционерное общество с целью дальнейшей приватизации.

Согласие на приватизацию «Массандры» ранее дал Госсовет Крыма. На продажу до конца года выставят 100% акций завода с уставным фондом 3,6 млрд рублей, но в настоящее время стартовая цена аукциона по продаже предприятия еще неизвестна, ее определит независимый оценщик.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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