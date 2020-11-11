Умерших от COVID-19 будут хоронить в гробах с крышками из стекла

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Закрытые гробы, в которых хоронят умерших от COVID-19, теперь будут делать со стеклянными крышками, чтобы люди могли традиционно проводить близких в последний путь.

Об сообщил ТАСС директор Государственного бюджетного учреждения «Ритуал» Артем Екимов, информирует Радио Свобода.

Промежуточная крышка из оргстекла монтируется в дополнение к основной крышке, все соединения полностью герметичны, отметил Екимов.

Подобная технология также позволяет избежать возможных злоупотреблений во время организации доступа родственников на церемонию прощания с умершим, имевшим коронавирусную инфекцию, добавили в пресс-службе «Ритуала».

В условиях пандемии учреждение также оказывает бесплатную услугу «Прощание онлайн» и комплекс дистанционных услуг по уходу за могилами.

Ранее глава «Ритуала» сообщил в интервью РБК, что на фоне эпидемии COVID-19 число кремаций в Москве увеличилось до 72 процентов. По его словам, сегодня в случае смерти человека с коронавирусной инфекцией сотрудники «Ритуала» в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора предлагают его родственникам кремацию, но не настаивают на ней.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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