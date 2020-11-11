Трое российских медиков заболели коронавирусом после вакцинации

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В Минздраве РФ пояснили, почему российская вакцина не сработала.

В Алтайском крае у троих медиков, которым в числе первых ввели российскую вакцину «Спутник V», тест на коронавирус показал положительный результат. В региональном Минздраве считают, что на момент заражения у них не успел сформироваться иммунитет, пишет ТАСС.

«Три медика из 42, которые первыми поставили прививки от коронавирусной инфекции, заразились коронавирусом», — сообщили в Минздраве.

В ведомстве напомнили, что первая российская вакцина «Спутник V» является двухкомпонентной: через три недели после первой инъекции человек получает вторую. И только по прошествии трех недель после этого у него формируется иммунитет.

В Минздраве уверены, что зараженные медики успели подхватить инфекцию до формирования иммунитета от вакцинации. При этом ведомство не уточняет, сколько прививок получили заразившиеся и сколько времени прошло после их вакцинации.

«Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. Только это могло стать причиной заражения медиков», — говорится в сообщении ведомства.

На сегодняшний день в России запатентованы две вакцины от ковида: препарат «Спутник V» от Центра имени Гамалеи и Минобороны и «ЭпиВакКорона», разработанный новосибирским центром «Вектор» Роспотребнадзора. Оба препарата проходят последний этап клинических исследований, который оценивает непосредственную эффективность вакцины.

При этом в Минздраве уже заявили, что контроль вакцины «Спутник V» показал ее эффективность в 90% случаев, сообщает РИА Новости.

Тем временем американская компания Pfizer совместно с BioNTech представила общественности результаты третьего этапа исследований своей вакцины: она оказалась эффективна более чем в 90% случаев.

В тексте использованы материалы: Форпост

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