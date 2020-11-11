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Здоровье

Стало известно сколько живет коронавирус в комарах

18:11 среда, 11 ноября 2020
Стало известно сколько живет коронавирус в комарах

фото © pixabay.com

Коронавирус в основных видах комаров гибнет в течение суток. Об этом в среду, 11 ноября, заявила руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

«В 2020 году проведено исследование на комарах Aedes aegypti, Ae. albopictus и Culex quinquefasciatus, основных видах комаров, распространенных в Китае, где появился новый коронавирус, направленное на изучение их возможности размножать вирус. Результаты исследования продемонстрировали отсутствие размножения вируса в комарах данных видов и быструю гибель вируса в комаре в течение 24 часов», — приводит «РИА Новости» ее слова.

Она отметила, что большинство вирусов и бактерий, переносимые комарами, не вызывают респираторных заболеваний и не передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем.

В июле ученые выяснили, что даже в экстремальных условиях SARS-CoV-2 не может «самовоспроизводиться в комарах», пишет «Газета.ру».

В начале апреля энтомолог, специалист по ДНК Константин Китаев сообщил, что китайские ученые провели исследования, в ходе которых выяснили, что комары не могут усугубить ситуацию с распространением коронавируса. Он заверил, что комары и мухи не переносят эту инфекцию.

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