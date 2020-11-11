Севастополь неизбежно ждет транспортный коллапс

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Севастопольский депутат, председатель постоянного комитета ЗакСобрания по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов заявил, что через пять лет в Севастополе наступит транспортный коллапс.

Чтобы избежать этого, в городе нужно построить систему перехватывающих парковок и реализовать проект «Гераклейской рокады». Объездная дорога, соединяющая разные районы города без заезда в исторический центр, называемая «Гераклейской рокадой», обсуждается в Севастополе уже давно, но к ее строительству пока так и не приступили.

«Существует одно правило, которое говорит о том, что пробку нельзя исключить, ее можно только переместить. Действительно, мы расширили дорогу на мосту через Карантинную балку, и пробка с этого места переместилась на площадь 50-летия СССР, дальше она будет перемещаться к Студгородку. Но если мы не решим эту проблему, то через пять лет город остановится вообще, превратится в сплошную пробку», - заявил Горелов на заседании Законодательного собрания города.

По его мнению, в дополнение к объездной дороге город нуждается в системе перехватывающих парковок. Она могла бы снизить количество транспорта в центре. Об этой системе говорится также с 2014 года, но до сих пор этот проект не реализован.

Административные учреждения депутат предлагает перенести на окраины Севастополя, а их здания отдать под культуру.

«Да, «Гераклейская рокада» – это дорогостоящий проект, который потребует изъятия участков с последующей компенсацией, но он позволит нам также вынести за пределы городского кольца весь административный функционал. А те здания, которые есть сейчас, включая здание Законодательного Собрания, отдать музейному сообществу, использовать под концертные залы, картинные галереи и сферу образования и культуры», - добавил Вячеслав Горелов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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