Реконструкция стадиона «Авангард» в Ялте будет вестись и в ночное время

Количество рабочих и строительной техники, задействованных на реконструкции стадиона «Авангард» в Ялте, будет увеличено.

Решение об этом принято в ходе совместного выезда на объект министра строительства и архитектуры Республики Крым Михаила Храмова, временно исполняющего полномочия главы администрации Ялты Артема Мальцева и заместителя главы администрации Виталия Оганесяна.

«Контракт заключался на протяжении двух лет, поэтому лимиты финансирования были максимально сдвинуты на 2020 год. Чтобы успеть за оставшиеся два месяца освоить около 200 миллионов рублей, необходимо в несколько раз увеличить количество рабочих и техники на стадионе», – пояснил министр.

В связи с этим, по его словам, рабочий процесс будет осуществляться в две смены, в том числе и в ночное время. Министр добавил, что лично будет еженедельно контролировать ход работ. «Сейчас на объекте работают 87 человек, и уже с завтрашнего дня их количество будет увеличиваться», – заверил Храмов.

Заместитель главы администрации Виталий Оганесян отметил, что до конца месяца планируется завершить устройство монолитного каркаса, а затем рабочие приступят к монтажу уже изготовленных ферм. Также, обратил внимание он, уже началось выравнивание спортивных полей, продолжается прокладка инженерных сетей. Кроме того, стартовала внутренняя отделка там, где это возможно.

«Все работы проводятся согласно срокам, а где-то с опережением плана. Есть определенные позиции, которые требуют корректировки. После прохождения экспертизы приступим к работе и в этом направлении. Подрядчик работает в усиленном режиме», – заявил Оганесян и подчеркнул, что специалисты управления капитального строительства ежедневно проводят мониторинг работ.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Подрядчик на пару миллионов завысил цену ремонта больницы в Севастополе. Фирма, занимавшаяся капитальным ремонтом городской больницы №1 им. Пирогова в Севастополе, должна вернуть в бюджет города 1,9 млн рублей.

До конца года в Симферополе обещают отремонтировать 37 дорог. Заместитель главы администрации Симферополя Вероника Глоба провела выездное совещание по вопросам исполнения графика и контроля качества капитального ремонта дорожного покрытия.

У берегов Севастополя возобновились активные земляные работы. Месяцы затишья в Языковой балке оборвались цепочками груженых машин.

На стройке в Алуште нашли несколько десятков неоформленных рабочих. В ходе контрольных мероприятий, проведенных на одной из строительных площадок в Алуште, сотрудники УФНС России по Республике Крым выявили несколько десятков неоформленных работников.