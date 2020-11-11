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«Пустая сенсация»: ученый о картинах Айвазовского на затонувшем судне
фото © vzglyad-sevastopol.ru
В Крыму назвали историю с найденными на российском судне «Генерал Коцебу» картинами Айвазовского «пустой сенсацией».
Полотен там не было, заявил директор научно-образовательного центра «Археологические исследования» Севастопольского госуниверситета Виктор Вахонеев.
В июне 2018 года экспедиция «Нептун» обследовала пароход и обнаружила за слоем ила в большом зале на стене фрагменты 10 картин. Поначалу предполагалось, что они могли принадлежать кисти известного мариниста Ивана Айвазовского.
«Там нет картин. Экспедиции «Нептун» нужно было отработать грант и создать сенсацию. Нам видеосъемка была передана - есть рамы, но картин нет. Почему родилась идея с Айвазовским – он в 1869 году на этом судне путешествовал в Египет на открытие Суэцкого канала. Дарил он свои картины или нет – остается загадкой. Это пустая сенсация», - сказал он.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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