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Власть

«Пустая сенсация»: ученый о картинах Айвазовского на затонувшем судне

06:43 среда, 11 ноября 2020
«Пустая сенсация»: ученый о картинах Айвазовского на затонувшем судне

фото © vzglyad-sevastopol.ru

В Крыму назвали историю с найденными на российском судне «Генерал Коцебу» картинами Айвазовского «пустой сенсацией».

Полотен там не было, заявил директор научно-образовательного центра «Археологические исследования» Севастопольского госуниверситета Виктор Вахонеев.

В июне 2018 года экспедиция «Нептун» обследовала пароход и обнаружила за слоем ила в большом зале на стене фрагменты 10 картин. Поначалу предполагалось, что они могли принадлежать кисти известного мариниста Ивана Айвазовского.

«Там нет картин. Экспедиции «Нептун» нужно было отработать грант и создать сенсацию. Нам видеосъемка была передана - есть рамы, но картин нет. Почему родилась идея с Айвазовским – он в 1869 году на этом судне путешествовал в Египет на открытие Суэцкого канала. Дарил он свои картины или нет – остается загадкой. Это пустая сенсация», - сказал он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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