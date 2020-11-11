Общество
Прогноз погоды в Крыму на среду 11 ноября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 11 ноября.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 9, ночью от 1 до 3 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 84 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.
В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 84 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северо-восточный 22 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 78 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северный 18 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 85 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 9, ночью около 8 градусов. Ветер северо-восточный 23 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 78 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 10, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 89 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 9, ночью от 2 до 4 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 87 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.
В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 8, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северный 16 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 90 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью около 4 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 89 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 8, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северный 8 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 86 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 14 до 17 градусов тепла. По городам: в Алуште - 16, в Евпатории - 16, на мысе Казантип в Азовском море - 16, в Керчи - 16, в Николаевке - 16, в Севастополе - 16, в Судаке - 16, на Тарханкуте - 16, в Феодосии - 16, в Ялте - 16 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 17, в Египте - 28, на Кипре - 25, в Одессе - 15, в Сочи - 19, в Турции - 24, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.
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