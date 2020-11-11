Водный кризис
Развитие сюжета: Жителей Симферополя предупредили о еще более сильном ухудшении качества воды ● До засухи в Севастополе остается 69 дней ● В Севастополе заметили «мутную жижу» в водохранилище ● В ряде районов Симферополя будет идти мутная вода ● Буром по Симферополю: российские власти ищут воду под городом
Облака не той системы: в Крыму объяснили, куда девался самолет для усиления осадков
фото © iz.ru
Объем воды в трех водохранилищах, питающих Симферополь, не превышает 12 млн кубометров.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов, отметив, что раньше притока «не было вообще, а сейчас хоть какое-то движение потихоньку есть».
Аксенов заявил, что улучшить ситуацию могут только «системные осадки», но ни словом не обмолвился о волшебном самолете для усиления осадков, который активно рекламировал летом.
Два месяца назад Госкомводхоз Крыма заключил контракт на выполнение «экспериментальных авиационных работ по активному воздействию с целью искусственного увеличения осадков и притока воды в водные объекты Республики Крым».
Победителем по итогам конкурса стало ГБУ «Центральная аэрологическая обсерватория», расположенное в подмосковном Долгопрудном. Цена контракта составила 25 млн 464 тыс рублей. 30%-ный аванс (7,6 млн руб) из бюджета Крыма был подрядчику выплачен.
Техзаданием определено место выполнения работ: это предгорные и горные зоны Симферопольского и Белогорского районов Крыма.
Другими словами, речь шла о пополнении водохранилищ, питающих Симферополь. Смысл работ – такое воздействие на облака особого вида, расположенные на определенной высоте, чтобы они пролились дождем там, где нужно. Исполнитель готовит специально оборудованный самолет с устройствами для отстрела пиропатронов с йодистым серебром – не менее 300 единиц. И вылетает на место выполнения работ с аэродрома основного базирования в Симферополе только после получения от Росгидромета прогностических данных о развитии осадкообразующих процессов и получения и согласования на вылет.
Был определен общий планируемый налет самолета – не менее 25 летных часов до конца текущего года.
Но оказалось, что за два прошедших месяца самолет, способный вызвать дождь, поднимался в воздух только один раз. Причина: за все это время почти не было правильных облаков. Что такое «правильные облака» в отделе сопровождения целевых программ и организации государственных закупок Госкомводхоза не пояснили, что в сентябре – октябре они наблюдались над полуостровом не более 9 часов.
Отметим, что в последние годы попытки вызвать дожди подобным способом предпринимались в Подмосковье и Ставропольском крае. Об их эффективности достоверной информации найти не удалось (не следует путать попытки увеличения количества осадков с разгоном облаков перед парадом в Москве – это совершенно разные истории).
В Госкомводхозе РК сообщили, что Росгидромет не видит предпосылок для образования над Крымом пригодных для воздействия облаков в ближайшую неделю.
Кстати, если до конца контракта искусственно вызванные дожди над Крымом так ти не прольются, аэрологическая обсерватория остаток оговоренной суммы не получит, заверили чиновники.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
У берегов Севастополя выявлены десятки источников загрязнения моря. С помощью спутниковых данных в течение последних нескольких лет выявлены десятки новых источников пленочных загрязнений на акваториях вблизи Севастополя.
Власти признали серьезное загрязнение моря у берегов Ялты. Специалисты Центра мониторинга загрязнения окружающей среды Крымского гидрометцентра зафиксировали превышение загрязняющих веществ в Ялтинском заливе и Керченском проливе.
В Крым привезут и выпустят на волю краснокнижного грифа. Белоголовый сип приедет на полуостров из российского Архангельска.
Перед зданием МВД в Севастополе снесут все ели. В течение месяца в Севастополе будут снесены многолетние деревья, растущие напротив административного здания на площади Восставших, 6. Вместо них будут высажены 8 голубых елей высотой в три метра.
В Севастополе 61 заболевший COVID-19 за сутки и 4 умерших
В Севастополе за сутки был зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.
В Крыму растет смертность от COVID-19
В Республике Крым по-прежнему продолжает расти число летальных случаев, причиной которых стала новая коронавирусная инфекция.
В Крыму снова более двухсот новых заражений коронавирусом
Количество выздоровевших в Крыму от коронавируса за весь период составляет 7129 человек
В Крыму всплеск смертей от коронавируса
В Крыму за сутки зафиксировано 15 смертей пациентов с подтвержденным COVID-19. Это самый высокий показатель с начала пандемии.
24 часа назад
Туристы сфотографировали «призрак» в Крымуфото
17 часов назад
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой