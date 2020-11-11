Происшествия
Неизвестные взорвали банкомат в Коктебеле
Несколько неизвестных сегодня рано утром похитили деньги из банкомата, установленного в одном из магазинов поселка Коктебель.
Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
«В настоящее время на месте работают сотрудники отдела МВД России по Феодосии. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия с участием экспертов-взрывотехников, кинологов, а также сотрудников уголовного розыска. Сумма ущерба устанавливается», – сообщили в МВД.
В полиции отметили, что сообщение о происшествии поступило в 5.00. Банкомат располагался в фойе одного из продовольственных магазинов. Злоумышленники украли деньги путем повреждения банкомата.
Пользователи сети, которые опубликовали фотографии с места происшествия, указывают, что банкомат взорвали. В результате взрыва также поврежден фасад магазина.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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