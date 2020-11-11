На пути туристов в Крыму встали люди с автоматами

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Официальная версия ограничений — учения, но есть и неофициальная.

Попытка покорить одну из популярных горных вершин Крыма Ильяс-Кая для туристов из Севастополя закончилась неожиданной встречей с вооруженными людьми в военной форме.

О неудачном восхождении своих знакомых в Facebook сообщила жительница города Евгения Терещенко.

Как уточняется в публикации, люди с автоматами встретили туристов возле Храма Солнца и не пропустили их дальше.

На все вопросы ответ был лаконичным: не велено пускать, при этом никаких документов или постановлений людям не показали.

Как выяснилось, периодически доступ на вершину Ильяс-Кая для туристов, действительно, перекрывают. С конца июля здесь расположился лагерь сотрудников спецслужбы, еще один пункт базирования развернут вблизи Чертовой лестницы над поселком Форос.

Официальная версия присутствия силовиков и отсутствия доступа на вершину — учения; какие и как долго они продлятся, не уточняется.

Местные жители считают, что дело вовсе не в учениях; на самом деле бдительность на Ильяс-Кая связана с тем, что в поселках, расположенных на ЮБК, находятся госдачи высокопоставленных чиновников. Периодические запреты на подъем связывают с приездом какой-нибудь VIP-персоны.

В целом такие ограничения не очень мешают передвижению туристических групп, отмечают профессиональные гиды.

Например, популярный комплекс маршрутов Большой севастопольской тропы виа феррата «Ильяс-Кая» в зону перекрытия не входит — экскурсионные группы свободно могут по ним подниматься.

«На самом деле не разрешают подниматься пешком от Храма Солнца, а по маршрутам виа ферраты подняться можно, у меня вчера группа ходила, поднялись на вершину, все в порядке», — отметила тренер по альпинизму и скалолазанию Екатерина Леонтьева.

В то же время самый доступный маршрут для начинающих альпинистов на Ильяс-Кая с конца лета закрыт.

В конце октября пришлось перенести чемпионат России с массива Челеби-Яурн-Бели на Куш-Кая — по тем же причинам.

«Это единственная гора, которую нам разрешили использовать», — уточнила она.

По словам руководителя севастопольской федерации альпинизма и скалолазания Юрия Круглова, неизвестно пока также, где будут проводиться соревнования за Кубок Севастополя, запланированные на конец ноября этого года на скале Парус.

Сейчас скала также закрыта для посещений и тренировок.

Отметим: для жителей Севастополя и Крыма не в новинку лишаться доступа к привычным местам активного отдыха — в 2017 году под запрет для посещений попал мыс Сарыч, который отдали силовикам.

В тексте использованы материалы: Форпост

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