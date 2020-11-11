Власть
На пути туристов в Крыму встали люди с автоматами
фото © Наталья Астахова
Официальная версия ограничений — учения, но есть и неофициальная.
Попытка покорить одну из популярных горных вершин Крыма Ильяс-Кая для туристов из Севастополя закончилась неожиданной встречей с вооруженными людьми в военной форме.
О неудачном восхождении своих знакомых в Facebook сообщила жительница города Евгения Терещенко.
Как уточняется в публикации, люди с автоматами встретили туристов возле Храма Солнца и не пропустили их дальше.
На все вопросы ответ был лаконичным: не велено пускать, при этом никаких документов или постановлений людям не показали.
Как выяснилось, периодически доступ на вершину Ильяс-Кая для туристов, действительно, перекрывают. С конца июля здесь расположился лагерь сотрудников спецслужбы, еще один пункт базирования развернут вблизи Чертовой лестницы над поселком Форос.
Официальная версия присутствия силовиков и отсутствия доступа на вершину — учения; какие и как долго они продлятся, не уточняется.
Местные жители считают, что дело вовсе не в учениях; на самом деле бдительность на Ильяс-Кая связана с тем, что в поселках, расположенных на ЮБК, находятся госдачи высокопоставленных чиновников. Периодические запреты на подъем связывают с приездом какой-нибудь VIP-персоны.
В целом такие ограничения не очень мешают передвижению туристических групп, отмечают профессиональные гиды.
Например, популярный комплекс маршрутов Большой севастопольской тропы виа феррата «Ильяс-Кая» в зону перекрытия не входит — экскурсионные группы свободно могут по ним подниматься.
«На самом деле не разрешают подниматься пешком от Храма Солнца, а по маршрутам виа ферраты подняться можно, у меня вчера группа ходила, поднялись на вершину, все в порядке», — отметила тренер по альпинизму и скалолазанию Екатерина Леонтьева.
В то же время самый доступный маршрут для начинающих альпинистов на Ильяс-Кая с конца лета закрыт.
В конце октября пришлось перенести чемпионат России с массива Челеби-Яурн-Бели на Куш-Кая — по тем же причинам.
«Это единственная гора, которую нам разрешили использовать», — уточнила она.
По словам руководителя севастопольской федерации альпинизма и скалолазания Юрия Круглова, неизвестно пока также, где будут проводиться соревнования за Кубок Севастополя, запланированные на конец ноября этого года на скале Парус.
Сейчас скала также закрыта для посещений и тренировок.
Отметим: для жителей Севастополя и Крыма не в новинку лишаться доступа к привычным местам активного отдыха — в 2017 году под запрет для посещений попал мыс Сарыч, который отдали силовикам.
В тексте использованы материалы: Форпост
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На пути туристов в Крыму встали люди с автоматами фото
Официальная версия ограничений — учения, но есть и неофициальная.
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