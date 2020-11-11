Крымским студентам грозит тюрьма за похищение термометра

Подростки украли дорогостоящий медицинский прибор и сдали его в ломбард.

В отношении троих учащихся евпаторийского техникума возбуждено уголовное дело о краже, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В полицию обратились сотрудники учебного заведения, которые сообщили, что из медпункта пропал бесконтактный термометр стоимостью более 6 000 рублей. Оказалось, что к краже причастным три 17-летних студента этого техникума, которые впоследствии признались в преступлении. Также они рассказали, что сдали похищенный прибор в ломбард, а вырученные деньги поделили и потратили.

Полицейские изъяли термометр из ломбарда и вернули его в медпункт. Подросткам может грозить до пяти лет лишения свободы.

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