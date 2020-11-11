Крымская «скорая помощь» получила 10 новых автомобилей

Для обеспечения работы службы скорой медицинской помощи во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 11 июля 2020 г. № 1806-р Министерством промышленности и торговли РФ была осуществлена закупка автомобилей скорой медицинской помощи для нужд субъектов РФ.

Об этом сообщили в Крымском центре медицины катастроф.

Так, сегодня ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» получил 10 новых автомобилей класса «В», из них 8 — Ford Transit и 2 — УАЗ 39623-02, которые будут распределены между всеми станциями скорой медицинской помощи. Все автомобили зарегистрированы, поставлены на учет и в ближайшее время выйдут на линию.

Обновление автопарка службы скорой медицинской помощи позволяет поддерживать транспорт в надлежащем техническом состоянии, а также заменять устаревшие автомобили более новыми, что в свою очередь способствует повышению качества оказания медицинской помощи населению, отметили в учреждении.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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