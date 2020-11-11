Крымчанку забрали в отделение судебных приставов прямо из ЗАГСа

Новобрачная оказалась злостной неплательщицей алиментов, сумма ее задолженности превысила 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Крым.

На принудительном исполнении в отделении судебных приставов по г. Алуште УФССП России по Республике Крым находится исполнительное производство в отношении гражданки Г. о взыскании алиментных платежей на содержание несовершеннолетних детей, находящихся на попечении у бабушки. Сумма задолженности составила 320 тыс. руб. Кроме того, родительница находится в исполнительном розыске с 2018 года.

Судебным приставом-исполнителем установлено, что должницей в ближайшее время будет проводиться регистрация брака в ЗАГСе г. Ялты, на основании чего направлено разыскное задание отделению судебных приставов по г. Ялте УФССП России по Республике Крым.

Судебными приставами-исполнителями отделения судебных приставов по г. Ялте проведены оперативные мероприятия по розыску гражданки Г., и до проведения обряда регистрации брака у нее отобраны объяснения. После же церемонии бракосочетания гражданка доставлена в отделение судебных приставов по г. Алуште.

В отделении должнице были вручены документы, вынесенные в рамках исполнительного производства, в том числе, предупреждения об уголовной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.157 УК РПФ, а также об административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35.1 КоАП РФ.

В связи с установлением местонахождения гражданки Г. разыскное дело прекращено, а также неплательщица алиментов привлечена к административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35.1 КоАП РФ. Судом ей назначено административное наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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