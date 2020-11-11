Крымчанка получила сильные ожоги в результате взрыва газа

Следователи проводят проверку по факту получения травм жительницей села Чистополье Ленинского района Крыма в результате пожара, возникшего из-за неисправности газового оборудования.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.

«Установлено, что утром 11 ноября во время эксплуатации газового оборудования на летней кухне частного домовладения произошел хлопок с последующим возгоранием, в результате чего травмы в виде ожогов 50% тела получила 63-летняя хозяйка дома, – сообщила Постнова. – Предварительно установлено, что в домовладении произошла утечка бытового газа».

В настоящее время пострадавшая находится в тяжелом состоянии, санавиацией она доставлена в медучреждение Симферополя для оказания специализированной помощи.

На месте происшествия работали руководство и сотрудники следственного отдела по Ленинскому району, следователи-криминалисты управления криминалистики ГСУ СК по Крыму и Севастополю.

Проверка проводится на предмет наличия признаков преступления по статье 238 УК РФ – производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет дана оценка контролирующим службам, ответственным за подключение и проверку газового оборудования.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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