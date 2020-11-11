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Происшествия

Крымчанин получил условный срок за попытку купить «красивые» номера на авто

15:46 среда, 11 ноября 2020

Красногвардейский районный суд приговорил местного жителя к условному сроку за попытку подкупа сотрудников межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Судом установлено, что в апреле 2020 года подсудимый попытался передать через ранее знакомого мужчину взятку в сумме 40 тыс рублей работникам МРЭО ГИБДД за получение вопреки установленной законом процедуре двух государственных регистрационных знаков определенного числового набора на автомобили», – говорится в сообщении.

В суде отметили, что посредник решил не передавать взятку сотрудникам правоохранительных органов. Вместо этого он после получения денег потратил их по своему усмотрению. Суд признал 35-летнего местного жителя виновным в совершении преступления по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ – покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных бездействий. Согласно приговору, мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, которое применено условно с испытательным сроком в 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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