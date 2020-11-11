Происшествия
Крымчанин получил условный срок за попытку купить «красивые» номера на авто
Красногвардейский районный суд приговорил местного жителя к условному сроку за попытку подкупа сотрудников межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«Судом установлено, что в апреле 2020 года подсудимый попытался передать через ранее знакомого мужчину взятку в сумме 40 тыс рублей работникам МРЭО ГИБДД за получение вопреки установленной законом процедуре двух государственных регистрационных знаков определенного числового набора на автомобили», – говорится в сообщении.
В суде отметили, что посредник решил не передавать взятку сотрудникам правоохранительных органов. Вместо этого он после получения денег потратил их по своему усмотрению. Суд признал 35-летнего местного жителя виновным в совершении преступления по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ – покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных бездействий. Согласно приговору, мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, которое применено условно с испытательным сроком в 1 год.
Приговор в законную силу не вступил.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму сообщили об уменьшении числа «черных дайверов». В Крыму отметили тенденцию к снижению числа «черных» дайверов.
В Феодосии сотрудникам ДПС пришлось открыть огонь по автомобилю. В Феодосии инспекторы ДПС при задержании нетрезвого водителя применили табельное оружие.
Крымские таможенники за сутки пресекли три попытки ввоза валюты. На въезде в Крым российские таможенники продолжают изымать валюту.
Адвокат обжаловал приговор экс-главе Евпатории Филонову. Адвокат осужденного бывшего главы Евпатории Андрея Филонова Александр Вольвач обжаловал приговор, согласно которому Филонов получил наказание в виде 3 лет и 8 месяцев заключения в колонии-поселении.
В Севастополе возвращают обязательную обсервацию для иностранцев
Иностранцев, которые приезжают в Севастополь на заработки, будут изолировать на 14 дней, чтобы избежать заражения окружающих коронавирусом.
На пути туристов в Крыму встали люди с автоматами фото
Официальная версия ограничений — учения, но есть и неофициальная.
Умерших от COVID-19 будут хоронить в гробах с крышками из стекла
Закрытые гробы, в которых хоронят умерших от COVID-19, теперь будут делать со стеклянными крышками, чтобы люди могли традиционно проводить близких в последний путь.
К зданию Совмина Крыма подогнали автозак, дежурит полиция
К зданию Совета министров Крыма в Симферополе 9 ноября с утра подогнали автозак и несколько тонированных микроавтобусов.
9 ноября
В Крыму пройдет первый снег
9 ноября
В дело борьбы с водным кризисом в Крыму включились астрологи
Проблема с водой в Крыму не решится раньше весны 2021 года.